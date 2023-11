Aguinaldo de Navidad para pensionados: Así puedes saber la fecha de pago

17 nov. 2023 - 08:00 hrs.

Si de Navidad se habla son una serie de cosas las que se vienen a la cabeza: fiesta familiar, regalos, un día feriado y también, en muchos casos, aguinaldos.

Uno de los grupos que recibe dinero por este último concepto son los pensionados, cuyos pagos están a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS). Estos se entregan a todos los jubilados que cumplan con ciertas condiciones.

¿Quiénes reciben estos dineros?

Desde Chile Atiende informan que el aguinaldo de Navidad para pensionados del IPS, lo recibirán las personas que, al 30 de noviembre de 2023, tengan alguna de estas calidades:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados de Accidentes del Trabajo de la Ley N° 16.744, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena.

Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

Pensionados de AFP y de compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129, artículo 11).

Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad.

Imagen referencial / Créditos: Shutterstock

¿Cuándo se paga el aguinaldo de Navidad para pensionados?

Para saber la fecha exacta en que recibirás el pago, puedes ingresar al siguiente enlace, donde deberás digitar tu RUT y se te informará qué día recibirás los dineros.

¿Cuál es el monto del aguinaldo que recibirán los pensionados este 2023?

El monto base del aguinaldo de Navidad 2023 será de $26.734 por pensionado. Dicha cifra aumentará en $15.104 por cada persona que, al 30 de noviembre de 2023, el pensionado tenga acreditada.

En esa línea, cabe destacar que el dinero del aguinaldo de Navidad no tiene descuentos y no se considera para el pago de impuestos ni de cotizaciones previsionales y/o de salud, por lo que no es tributable ni imponible.

