Feriado del 21 de mayo: ¿Es irrenunciable?

Este domingo 21 de mayo es el Día de las Glorias Navales, porque se conmemora el Combate Naval de Iquique de 1879 y la gesta heroica de Arturo Prat, entonces capitán de la corbeta "Esmeralda", y su tripulación.

En varias regiones de nuestro país se realizan actividades para honrar a los marinos que perdieron la vida en el conflicto, denominado popularmente como "Guerra del Pacífico", siendo protagonizada por Chile contra los aliados Perú y Bolivia.

No solo es una jornada de alta importancia para la Armada chilena, sino también para todo el país, a tal punto de que se trata de un día feriado.

¿El 21 de mayo es feriado irrenunciable?

A raíz de esta conmemoración a las Glorias Navales, posiblemente muchos recintos comerciales modifiquen sus horarios habituales de atención durante este fin de semana.

Sin embargo, se debe considerar que esta no es una obligación para los comerciantes, dado que el 21 de mayo no es feriado irrenunciable. Por lo mismo, el comercio debiera operar en su horario tradicional de domingo: mientras algunas tiendas abrirán, otras no.

También es probable que algunos recintos abran en horarios distintos, a propósito de las actividades que se realicen en las comunas, como el desfile de la Armada en Valparaíso; en ese caso, comenzarían a operar una vez que finalice.

Cabe señalar que el Código del Trabajo contempla cinco feriados irrenunciables en un año, los que corresponden a:

1 de enero (Año Nuevo).

(Año Nuevo). 1 de mayo (Día Internacional del Trabajador).

(Día Internacional del Trabajador). 18 y 19 de septiembre (Primera Junta Nacional de Gobierno y Día de las Glorias del Ejército, respectivamente).

(Primera Junta Nacional de Gobierno y Día de las Glorias del Ejército, respectivamente). 25 de diciembre (Navidad).

¿Qué feriados restan en 2023?

Además de los ya mencionados, los días festivos que restan este año son:

Miércoles 21 de junio : Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

: Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Lunes 26 de junio : San Pedro y San Pablo.

: San Pedro y San Pablo. Domingo 16 de julio : Día de la Virgen del Carmen.

: Día de la Virgen del Carmen. Martes 15 de agosto : Asunción de la Virgen.

: Asunción de la Virgen. Lunes 9 de octubre : Encuentro de Dos Mundos.

: Encuentro de Dos Mundos. Viernes 27 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Miércoles 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Viernes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Domingo 17 de diciembre : Plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución.

: Plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución. Lunes 25 de diciembre: Navidad.

