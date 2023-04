Bonos para mujeres en abril: ¿Qué pagos hay para ellas durante este mes?

04 abr. 2023 - 11:00 hrs.

Ya superado marzo, un mes que estuvo marcado por grandes desembolsos a nivel familiar, los hogares de nuestro país se preparan para un acontecido abril.

Este mes se destaca principalmente por la realización de la Operación Renta, pero también por la entrega de importantes bonos y subsidios por parte del Estado; muchos de ellos destinados para las mujeres.

¿Qué bonos hay para mujeres en abril?

Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo)

Entre el 15 de febrero y el 15 de marzo se efectuó el pago regular del Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo. Entre esas fechas, el Estado entregó $59.452 por carga familiar o familia, según corresponda.

A partir del 29 de marzo se dio inicio al segundo pago extraordinario de este bono, el que consiste en la entrega de $60.000 —en las mismas condiciones que el primero— mediante depósito a Cuenta RUT o cualquier otra cuenta bancaria que se tenga registrada en el sistema. En caso de cobrarlo presencialmente, esto se puede hacer desde el 30 de marzo.

Para cobrar el aporte, especialmente para aquellos y aquellas que lo hacen de manera presencial, existe un plazo de nueve meses; así que en abril pueden realizar el trámite.

Cabe mencionar que la bonificación la reciben las personas que, al 31 de diciembre de 2022, sean beneficiarias del Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal; o sean participantes del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario.

IFE Laboral

Se supone que sus postulaciones se extenderían por todo el primer semestre de 2023, pero desde el Gobierno y sus organismos no han oficializado la extensión del IFE Laboral para nuevas trabajadoras y trabajadores.

Pese a esto, en abril continúan los pagos de este beneficio, los que son de hasta $300 mil. Desde este viernes 7 de abril se otorgará el dinero a quienes postularon en diciembre de 2022 y en enero y febrero de este año.

Para los de diciembre, este será el último pago del subsidio; para los de enero, el segundo de tres en total; mientras que para los de febrero, el primero de dos en total.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Los adultos mayores de 65 años o más pueden recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU), la que entrega un máximo de $206.173 mensuales a los adultos mayores de 65 años de edad.

Recientemente, la PGU tuvo un importante cambio en uno de sus requisitos. A partir de abril, pueden postular los pensionados y no jubilados que no integren el 10% más rico de la población total —hasta el 31 de marzo se excluía al 10% más rico, pero no considerando la totalidad del país, sino la población etaria de 65 años.

Las otras condiciones para ser beneficiario son:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile en estos dos casos:

Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad. Un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse al beneficio de PGU.

Contar con una pensión base menor a $1.048.200 (monto de la pensión superior), determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de PGU.

No ser pensionado de Capredena o de Dipreca.

Subsidio Protege

Con el Subsidio Protege ocurre la misma situación que el IFE Laboral, pues tampoco se ha oficializado la extensión de sus postulaciones durante el primer semestre de 2023.

De todos modos, desde el martes 25 abril hay pagos para los trabajadores y trabajadoras que sean padres o madres, respectivamente. Las personas que reciben los $200.000 mensuales por cada hijo o hija son las siguientes:

Postulantes de enero: último pago del beneficio.

último pago del beneficio. Postulantes de febrero: segundo pago de un total de tres.

segundo pago de un total de tres. Postulantes de marzo: primer pago de un total de tres.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio dirigido a trabajadoras que tengan entre 25 y 29 años y que sean parte del 40% más vulnerable, según el RSH.

Para hacer las postulaciones, hay que ingresar, en cualquier fecha del año, al sitio web del Sence, aunque para ello es necesario contar con Clave Única.

Los pagos mensuales del BTM se suelen entregar el último día hábil del mes. En abril, estos se efectuarán el viernes 28.

Bono de Protección

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es otro importante aporte económico dirigido a las familias por un periodo de dos años, aunque son las mujeres el grupo prioritario.

Para optar a esta ayuda no es necesario haber postulado, pero sí hay que tener en cuenta que la postulante debe haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Según indica ChileAtiende, el beneficio se entrega "diferenciado en el tiempo, dependiendo del periodo de ejecución del apoyo psicosocial (APS)". Para este año, los montos del bono son:

Los primeros 6 meses, el bono asciende a $21.823.

Desde el mes 7 al mes 12: $16.608.

Desde el mes 13 al mes 18: $11.419.

Desde el mes 19 al 24: $16.828.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un aporte económico que se otorga de manera exclusiva a las mujeres que son madres biológicas o adoptivas.

Es necesario tener en cuenta que el monto no se paga al momento del nacimiento del hijo, sino que una vez que la mujer beneficiaria cumple los 65 años y se pensiona.

El monto a recibir comienza a generar rentabilidad a partir de la fecha de nacimiento del hijo, y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, considerando el mes en que nació el niño, y $165 mil para los nacidos antes del 1 de julio de 2009.

Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es otro beneficio que está destinado a los trabajadores y trabajadoras. En este caso, los beneficiarios deben tener entre 18 y 24 años, desempeñarse de manera dependiente o independiente y pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el RSH.

Las postulaciones se pueden realizar durante todo el año en el siguiente enlace. A su vez, el pago mensual se otorga en el último día hábil del mes. Esto quiere decir que el pago de abril está presupuestado para el viernes 28 y el beneficiario lo recibirá dependiendo del método que escogió.

Asignación Maternal

La Asignación Maternal se entrega a mujeres embarazadas que sean trabajadoras, dependientes o independientes, y que gocen de cualquier subsidio (excepto el Subsidio Maternal o Familiar).

Con la entrada en vigencia del nuevo sueldo mínimo de $410.000, se consideró un cambio en los montos de la Asignación Familiar y Asignación Maternal, quedando de la siguiente forma:

$16.828 por carga , para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $429.899.

, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $429.899. $10.327 por carga , para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $429.899 y no exceda de $627.913.

, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $429.899 y no exceda de $627.913. $3.264 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $627.913 y no exceda de $979.330.

En cuanto a la Asignación Maternal, también lo pueden recibir los trabajadores, respecto de sus cónyuges embarazadas.

Cabe recordar que los montos de este beneficio aumentarán desde mayo:

$20.328 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $429.899.

por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $429.899. $12.475 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $429.899 y no exceda de $627.913.

por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $429.899 y no exceda de $627.913. $3.942 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $627.913 y no exceda de $979.330.

