Bono Marzo 2023: Así puedes hacer un reclamo si no recibiste el pago

El proyecto que duplica el Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo, fue aprobado por el Congreso, lo que quiere decir que los beneficiarios pudieron recibir la segunda cuota a fines de marzo.

El Gobierno dispuso del 29, 30 y 31 de marzo para la entrega de los $60.000, monto que permite totalizar $120.000 entre ambos pagos, lo que significa un alivio para muchas familias.

El proceso de entrega de este pago extraordinario finalizó el viernes pasado, aunque continúa disponible una etapa para apelar al beneficio.

¿Cómo generar un reclamo?

En caso de no haber aparecido en la nómina de beneficiarios, aún se puede generar un reclamo, de manera online, en el sitio web oficial (pincha aquí) del ex Bono Marzo. Esto permitirá saber si te corresponde o no la ayuda económica.

Los usuarios que deseen apelar, deben ingresar a la página con RUT y fecha de nacimiento y luego hacer clic en "Reclamos" y "Generar reclamos".

A partir de allí, aparecerá una ficha que habrá que rellenar con algunos datos personales. En ese instante, la persona tendrá que declarar que los datos entregados son fidedignos y finalmente presionar en "Enviar".

¿Cuánto plazo tengo para reclamar?

El periodo de reclamos comenzó el 15 de marzo de este año. En este sentido, las personas que deseen llevar a cabo esta acción, podrán hacerlo por un periodo de un año desde la publicación de cada nómina.

De ahí en más, la persona debería ser contactada para ser informada en caso de que efectivamente reciba la segunda cuota o, en el caso contrario, que no le corresponda obtener el dinero al no cumplir los requisitos.

