Son la evolución del chanchito del ahorro: ¿Cómo los depósitos a plazo pueden ayudar al bolsillo?

Cuando pensamos en ahorrar, automáticamente imaginamos la figura de un "chanchito del ahorro". Ambos conceptos están ligados en nuestra mente, porque crecimos con la concepción de que esta escultura cuida del dinero que depositamos en su interior.

Sin embargo, la inflación en Chile, ocasionada por las ayudas estatales y los tres retiros de fondos de las AFP para paliar la crisis socioeconómica del coronavirus —los que a su vez provocaron una excesiva alza del gasto en 2021—, entregó varias lecciones al respecto.

¿Por qué se dice que la inflación afecta el poder adquisitivo?

Si pensábamos que nuestros ahorros estaban seguros dentro de un chanchito, el aumento generalizado en los precios de bienes y servicios demostró lo contrario. La inflación afecta el poder adquisitivo de las personas, es decir, la capacidad para comprar mediante un determinado monto.

Con la inflación, el dinero pierde su valor y las personas ven afectado su poder adquisitivo. Créditos; ATON.

La meta del Banco Central es mantener una inflación anual dentro del 3%, tolerando una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de entre el 2 y el 4%. Para contenerla, el organismo tiene la exclusiva facultad de aplicar la Tasa de Política Monetaria (TPM), la que básicamente aumenta o disminuye la tasa de interés, según lo que corresponda para controlar el alza generalizada de precios.

Que el objetivo sea un 3% anual implica que, a lo largo del año, siempre hay una leve inflación en el país, la que es necesaria si está bien controlada, pues “permite orientar las expectativas de los agentes económicos y provee una referencia clara y única para la evolución de los precios”, explica el Banco Central en su sitio web.

Entonces, con el 3% anual hay una sutil pérdida del poder adquisitivo que está dentro de los márgenes de lo aceptable —no como lo que ocurrió en 2022, cuando la inflación anual fue de 12,8%.

Ese descenso en la capacidad económica es "absolutamente natural, porque el valor del dinero siempre va cambiando a través del tiempo y lo normal es que disminuya, debido a la inflación que se está teniendo constantemente”, explica Iván Valenzuela Klagges, economista y académico universitario.

Ahorro en el chanchito= dinero detenido que pierde valor

Con los ahorros ocurre una situación similar. Si permanecen dentro del chanchito durante periodos de inflación, quedan desajustados por las eventuales variaciones positivas (sobre 0%) que registre el IPC. Esto significa que no podrán cubrir las futuras alzas del costo de vida.

Romina Capetillo, especialista en finanzas personales e influencer económica en Instagram (@romicapetillo), reconoce que el chanchito es “una forma válida de ahorrar que cumple el objetivo de acumular recursos”, pero agrega que es un método que hace que el dinero “pierda valor”, especialmente en un escenario inflacionario como el actual.

En tiempos de inflación, no es recomendable dejar los ahorros en el "chanchito". Créditos: Freepik.

“Pasará un año y ya no podré comprar los mismos kilos de pan con una misma cantidad de dinero. Hay personas que dicen 'prefiero no invertirlo, porque no quiero perder plata'; en realidad no está perdiendo dinero, sigue con el mismo, pero el monto que tiene depositado en el chanchito sí está perdiendo valor”, señala la experta, cuya misión es democratizar la educación financiera, tal como declara en su cuenta de Instagram.

En la misma línea, Valenzuela Klagges aporta que “tener ahorrado en la casa la totalidad del dinero en efectivo es tener dinero sin movimiento. Es como que una industria tenga diez máquinas y solo utilizara una”.

¿Qué hay que hacer? “Moverlo, ya sea constantemente utilizar el efectivo, y el dinero que tengo en el banco reinvertirlo en otras cosas que me generen interés”, complementa.

Depósitos a plazo, la evolución del chanchito de ahorro

Antes de tomar cualquier decisión en torno a los ahorros, es necesario realizar un autoanálisis: “Lo primero que tienes que saber es tu perfil inversionista: ¿cuánto riesgo estás dispuesto a asumir?”, reflexiona Javiera Quiroga, fundadora y CEO de Economina (@economina_cl), plataforma de educación financiera en Instagram.

“Tienes que saber si tienes un perfil conservador, moderado o arriesgado antes de tomar cualquier producto de inversión. También es necesario conocer para qué estás invirtiendo: para comprarte una casa, un auto, etcétera; así se define el objetivo de la inversión”, declara la periodista especialista en economía.

Los depósitos a plazo son una buena alternativa de inversión. Créditos: Freepik.

Aclarado este panorama, conviene orientarse sobre lo que son los depósitos a plazo: "Son una forma de inversión, donde pones dinero en una institución financiera (como los bancos) y esta te promete intereses garantizados, los que serán entregados en una fecha definida", detalla Boris Garafulic, CEO de Racional, plataforma de inversiones.

El depósito permanece en la entidad financiera durante un plazo que va desde una semana hasta un año, dependiendo de lo que escoja la persona. Mientras mayor sea el plazo del depósito, mayor será el interés a recibir al término de ese periodo.

Capetillo agrega: "Esa es la gracia del depósito a plazo. Yo sé que una vez terminado el periodo, recibiré 'X' cantidad de interés por el capital que yo puse. Termina siendo un instrumento bien conservador para las personas que no quieren asumir riesgos".

En periodos de inflación, también son una buena alternativa. La tasa de interés de los depósitos a plazo está fijada por la TPM. Cuando esta medida del Banco Central aumenta para disminuir y controlar el alza de precios, la tasa de interés sube, lo que termina beneficiando al inversor del depósito.

Tips para realizar un depósito a plazo

Garafulic entrega las siguientes recomendaciones:

Asegurarse de entender las condiciones del depósito: ¿Cuánto tiempo estará el dinero en el banco? ¿Se puede hacer retiros anticipados del dinero? En caso de sí poder, ¿cuáles son las penalizaciones de retirarlo antes de tiempo?

Fijarse en la tasa de interés para comparar entre lo que ofrecen distintos bancos e instituciones.

Considerar objetivos financieros y perfil de riesgo. Busca algo que se acomode a tus intereses y necesidades.

Actualmente, existen muchas facilidades para realizar este tipo de inversión en pocos pasos. Por ejemplo, a través del celular: la mayoría de los bancos poseen una aplicación móvil en que los usuarios y usuarias pueden efectuar un depósito a plazo —incluso, antes de confirmarlo se puede simular la inversión—. También es posible hacerlo desde el sitio web de una entidad financiera o en sus respectivas sucursales.

