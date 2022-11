Bono de vacaciones: ¿De cuánto sería el monto, según la negociación de la Mesa del Sector Público?

25 nov. 2022 - 08:00 hrs.

A comienzos de noviembre, la Mesa del Sector Público (MSP) inició su proceso de negociación colectiva con los ministerios de Hacienda y Trabajo, con miras a la Ley de Presupuesto 2023.

El petitorio de la Mesa busca reajustar y mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, mediante un alza del 15% en las remuneraciones, además del aumento de los montos de los bonos de escolaridad, vacaciones, término de conflicto y aguinaldos.

Uno de los beneficios que se busca mejorar es el bono de vacaciones, aporte económico que se entrega a comienzos de año para ayudar a las y los trabajadores del sector público durante los meses de verano.

¿En cuánto quedaría el bono de vacaciones?

Si la Ley de Presupuesto 2023 se promulga con el monto que está exigiendo la Mesa del Sector Público, el bono de vacaciones entregaría las siguientes cifras:

$ 115.000 para los trabajadores con una remuneración líquida que sea igual o inferior a $968.981.

para los trabajadores con una remuneración líquida que sea igual o inferior a $968.981. $57.500 a quienes tengan una renta líquida mayor a $968.981, pero igual o menor a $3.208.759 bruto.

Estos pagos serían mayores a los que se entregaron este 2022, ya que, durante el verano, los trabajadores recibieron $100.000 o $50.000 por el bono de vacaciones, dependiendo de su remuneración.

¿Cuándo se paga el bono de vacaciones?

La Ley de Presupuesto que está vigente indica que el bono de vacaciones se paga durante el mes de enero, por lo que si se promulga en las mismas condiciones, las y los trabajadores obtendrían este pago durante el primer mes de 2023.

Para recibir el beneficio no es necesario postular, ya que se entrega automáticamente a los empleados que califiquen para el pago.

La legislación actual también precisa que el monto a recibir por el bono de vacaciones no es imponible, por lo que no constituirá renta para ningún efecto legal y no estaría afecto a descuentos.

