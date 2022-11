Working Holiday: ¿Qué países tienen cupos ilimitados y cuándo postular?

11 nov. 2022 - 14:00 hrs.

Varios son los países que tienen cupos disponibles para las Working Holiday (WH), las que consisten en visas que permiten a chilenos (y personas de otras nacionalidades) el viajar al extranjero y poder estudiar y trabajar durante seis meses o un año, generalmente.

En este programa participan naciones principalmente de Europa y suelen ser las más demandadas por los interesados y las interesadas. También participan países de Norteamérica y de Oceanía, siendo Australia y Nueva Zelanda los más populares.

Después de un 2020 en que las WH estuvieron suspendidas a raíz del coronavirus, el programa se ha reactivado desde 2021. Ahora, hay destinos que cuentan con vacantes ilimitadas, mientras que otros ofrecen desde un centenar de cupos.

¿Qué países son los más solicitados por chilenos?

Según explica Enrique Vásquez, creador del sitio web WorkingHoliday.cl, los países que más generan interés y demanda por los chilenos y chilenas son Canadá, Nueva Zelanda y Australia. "Estos dos últimos son los que dan más oportunidades laborales, especialmente en agroindustria y turismo, que demandan mano de obra extranjera", dice a LUN.

Con respecto a cuáles son las visas más fáciles de obtener, el experto comenta que "países con cupos ilimitados de visas podrían calificar como los más sencillos para conseguir el visado, tales como Alemania y Portugal".

No obstante, la idea es no confiarse: "Siempre hay requisitos económicos o de disponibilidad de citas en las embajadas —para presentar los documentos respectivos— que todos los postulantes deben cumplir. Alemania tiene cupos ilimitados, pero no es sencillo obtener una cita para postular", dado que existe mucha demanda.

Por otra parte, "Australia, debido a los requisitos de idioma y de estudios, podría considerarse como la más compleja de obtener".

¿Cuándo son las postulaciones y qué países tienen cupos?

A continuación, revisa la cantidad de cupos que tienen los países participantes, junto con las respectivas fechas de postulación, cuyos procesos ya comenzaron o están pronto a abrir:

