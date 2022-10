Aguinaldo de Navidad 2022: ¿Qué tipo de pensionados lo reciben?

20 oct. 2022 - 10:00 hrs.

Uno de los beneficios económicos que entrega el Estado durante el mes de diciembre es el aguinaldo de Navidad para pensionados, el cual permite tener un poco más de dinero durante las celebraciones de fin de año.

Para recibir este pago extra otorgado por el Instituto de Previsión Social (IPS) no es necesario realizar ningún trámite, ya que el monto del aguinaldo viene incluido en la pensión de diciembre.

Todo sobre Aguinaldo

¿Qué pensionados reciben el aguinaldo?

De acuerdo al sitio de Chile Atiende, quienes recibirán el aguinaldo del IPS serán los pensionados que, al 30 de noviembre, tengan alguna de estas calidades:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena.

Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.

Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

Pensionados de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129, artículo 11).

Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad.

¿Cuál es el monto?

El monto base del aguinaldo de Navidad para pensionados será de $25.150. Dicha cifra aumentará en $14.209 por cada persona que, al 30 de noviembre de 2022, el pensionado tenga acreditada como carga familiar.

El dinero del aguinaldo de Navidad no tiene descuentos y no se considera para el pago de impuestos, ni de cotizaciones previsionales y/o de salud, por lo que no es tributable ni imponible.

