Posibles cambios en créditos hipotecarios: ¿Qué monto pagaría por el pie de una vivienda?

En medio de la severa crisis habitacional que atraviesa el país, el Gobierno está analizando la implementación de importantes cambios en las condiciones de los créditos hipotecarios que otorgan los bancos, con la idea de facilitar el acceso a la primera vivienda.

Específicamente, lo que se pretende es disminuir el porcentaje del pie (20%) que tiene que pagar una persona con sus ahorros al momento de adjudicarse un hipotecario, el cual financia generalmente hasta el 80% del valor total de una casa o departamento en venta.

La medida fue abordada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y originalmente fue planteada por la Cámara Chilena de la Construcción.

¿De cuánto sería el porcentaje del pie a pagar?

La idea que ronda en La Moneda es modificar el subsidio al pie de los créditos hipotecarios, estableciendo una garantía estatal para que los compradores paguen solo el 5% con sus ahorros y no el 20% actual, el que incluso puede llegar al 25% en algunos bancos a raíz de la crisis socioeconómica en el país.

El ministro Marcel, durante un seminario organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, manifestó que "estamos estudiando una propuesta que nos hizo la Cámara Chilena de la Construcción de entregar una garantía estatal al financiamiento del pie en los créditos hipotecarios".

Lo anterior, a propósito de la disminución en el otorgamiento de estos créditos y en la compra de vivienda "por los cambios en las condiciones financieras", aseguró el responsable de la billetera fiscal.

La propuesta toma fuerza en el Ejecutivo, considerando que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, declaró que "nosotros estamos de acuerdo. Vamos a entregar garantía estatal para disminuir el aporte que tienen que hacer las familias de ahorro previo".

¿Qué dijeron desde la Cámara Chilena de la Construcción?

El presidente de la entidad, Antonio Errázuriz, explicó en El Mercurio que la idea es "valiosa" para "facilitar el acceso de las personas a una vivienda, ya que entre las mayores dificultades para su compra es tener que ahorrar del orden del 20% de su valor, lo que suele ser bastante difícil para la mayoría de las familias".

La idea no es nueva, pues también fue propuesta al gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. Tal como ahora, en ese entonces se planteaba que la garantía estatal no fuera entregada a las familias mediante transferencia de dinero en efectivo. Además, se precisaba que si la persona no pagaba el hipotecario, el banco tomaba a la vivienda como garantía de recuperación, lo mismo que sucede actualmente.

