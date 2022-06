Banco Estado prepara cambios en la Cuenta RUT: Conoce las modificaciones que le harían

11 jun. 2022 - 13:00 hrs.

La Cuenta RUT es un popular servicio financiero que posee Banco Estado, cuya importancia radica en que permite recibir el sueldo mensual e incluso el depósito de beneficios sociales.

Además, la nueva tarjeta Visa Débito, que pueden obtener los usuarios en las sucursales del banco ubicadas a lo largo de Chile, facilita la compra en comercios internacionales; algo que no se podía hacer con la antigua tarjeta de banda magnética.

A propósito de la crisis socioeconómica que atraviesa el país, afectado por una elevada inflación, el banco está evaluando realizar cambios en los costos tarifarios que posee la Cuenta RUT. Esto, con el objetivo de ayudar al bolsillo de sus 14 millones de usuarios.

Todo sobre Cuenta RUT

¿Qué señaló Banco Estado?

La presidenta de la entidad bancaria, Jéssica López, se presentó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar las eventuales modificaciones que aplicarán a la Cuenta RUT.



Ante los parlamentarios, la autoridad manifestó que "queremos que las personas usen esto (la Cuenta RUT) lo más digitalmente posible, lo menos presencial posible, que el costo de operarla sea lo más barato posible".

"Debo decir que siempre entendemos que la gente está molesta, es una cosa media psicológica también, porque las personas están dispuestas a pagar un costo de administración en las tarjetas de otros bancos, pero se enoja cuando se tiene que pagar $200 o $300 en la Cuenta RUT", agregó.

¿Cuáles serían los cambios en la Cuenta RUT?

Continuando con su presentación, la presidenta señaló que "estamos estudiando la estructura tarifaria" del servicio, "esperamos poder facilitar aún más su uso y reducir los cobros".

Pero eso no es todo, porque además se está evaluando la posibilidad de ampliar el monto máximo que puede tener una persona en su cuenta. Según indicó López, el límite de los $2 millones se ampliará a $4 millones, "sin perjuicio de que las cuentas que han sacado otros bancos no tienen límites. Estamos planteando que la Cuenta RUT no debiera tener límites".



Estos son los cobros asociados de la Cuenta RUT

Actualmente, de acuerdo al tipo de operación que realice el usuario, los cobros asociados que posee el servicio son los siguientes:

Transferencia a otros bancos desde APP o sitio del Banco Estado: $300.

Giro por caja del Banco Estado, Banco Estado Express y Caja Vecina: $200.

Giro en cajero automático del Banco Estado: $200.

Giro en cajero automático de otros bancos: $300.

Consulta de saldos en cajeros de otros bancos: $100.

Si bien se desconocen los valores que está preparando Banco Estado, se espera que sean informados prontamente.

Todo sobre BancoEstado