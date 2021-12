Crédito hipotecario a 15 años: ¿Cuánto debe ser mi sueldo líquido para obtener el préstamo?

Ante el alza de la inflación y la respectiva tasa de interés, los bancos están aplicando severas restricciones a la hora de otorgar créditos hipotecarios.

Una de las modificaciones más importantes es la reducción de los plazos para financiar el crédito. Antiguamente, se entregaban con plazo a 30 años, pero ahora bajó a 15 en algunos bancos. Por ende, son menos dividendos, aunque el valor de cada cuota puede escapar de la capacidad del bolsillo de las familias.

Y no solo eso, pues las entidades bancarias están exigiendo un determinado sueldo líquido para otorgar la ayuda crediticia. En algunos casos, la exigencia supera los $7 millones.

¿Qué sueldo necesito para financiar un hipotecario a 15 años?

Según un análisis de la plataforma Compara Online, haciendo una simulación de un crédito con 20% de pie, el sueldo líquido que necesito para financiar un hipotecario a 15 años es:

¿Quiénes son los más afectados?

Las consecuencias de los altos sueldos exigidos están afectando principalmente a tres grupos, según los expertos.

Por ejemplo, Luis Fuentes, el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, identifica como grandes damnificadas a las personas que ganan entre $1,5 millones y $2 millones, ya que quedarían fuera del sistema crediticio hipotecario y deben seguir arrendando.

Por su parte, Ferencz Delarze, director de una corredora de propiedades, estima que los sectores de sueldos altos también son afectados, porque pagan dividendos elevados; a pesar de que pueden financiar un porcentaje mayor de pie.

Para Delarze, el sector más golpeado serían los inversionistas de departamentos, quienes firmaron la promesa de compraventa y que ahora deben firmar la escritura y contar con el financiamiento.

"El banco ya no los está mirando como hace dos años (...) ya no les pasa el dinero, porque la situación ha cambiado. Le están dando menos plazo para el hipotecario y el dividendo se les hace más pesado, porque el arriendo no les alcanza para cubrir la cuota", agregó.

