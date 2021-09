Bono Base Familiar: ¿Qué mujeres lo reciben y cuáles son los montos?

Con el objetivo de apoyar a los hogares de bajos recursos, el Estado entrega el Bono Base Familiar, un beneficio mensual que se otorga por 24 meses.

Este aporte está destinado a los participantes del programa Chile Seguridades y Oportunidades y no requiere postulación, ya que se activa automáticamente mientras se cumplan con los dos requisitos que tiene el bono.

Estos requisitos son: tener un ingreso per cápita mensual inferior a $42.821 y estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

¿Qué mujeres reciben el Bono Base Familiar?

Este bono está dirigido a las familias, pero las mujeres son quienes están primero en el orden de prioridad para cobrar el aporte. En detalle, las mujeres que reciben el bono son:

Prioridad 1: madre de menores de edad o cuyos hijos tengan certificados de invalidez o discapacidad mental. También lo pueden recibir las madres de causantes del Subsidio Familiar.

o cuyos hijos tengan certificados de invalidez o discapacidad mental. También lo pueden recibir las madres de causantes del Subsidio Familiar. Prioridad 2: mujeres mayores de 18 años que sean jefas de hogar o pareja del jefe de hogar.

o pareja del jefe de hogar. Prioridad 3: mujeres mayores de edad que sean dueñas de casa.

En caso de no haber mujeres que cumplan con las anteriores prioridades, el bono podrá recibirlo un hombre mayor de edad que sea jefe de hogar.

Si no se cumple esta condición, obtendrá el monto cualquier mujer mayor de 18 años. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

Como última opción, en caso de que en el hogar no haya ninguna persona que cumpla con los requisitos anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.

¿Qué monto recibiré?

El monto del Bono Base Familiar varía mensualmente, dependiendo de la situación económica de la familia o de la persona participante de Chile Seguridades y Oportunidades.

El dinero a recibir cubre el 85% de la diferencia entre sus ingresos mensuales per cápita y el valor de la línea de pobreza extrema ($42.821).

Este monto decrecerá un sexto por mes a contar del mes 17 del aporte, en la medida que se sigan cumpliendo los requisitos, que se verifican mes a mes. Como referencia, el valor promedio pagado durante el primer cuatrimestre del año fue de $28.096.

