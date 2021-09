Subsidio al Empleo Joven ¿Hasta cuándo puedo cobrar el pago anual?

El viernes 27 de agosto se comenzó a realizar el pago anual del Subsidio al Empleo Joven (SEJ), uno de los beneficios económicos entregados por Sence para los trabajadores del país.

Este aporte lo obtienen jóvenes de 18 a 24 años, con 10 meses de edad, que trabajen de manera dependiente o independiente y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población.

Al Subsidio al Empleo Joven se puede postular los 365 días del año en el sitio habilitado por Sence. Cabe destacar que este beneficio es compatible con el nuevo IFE Laboral que entrega hasta $250 mil mensuales.

¿Hasta cuándo puedo cobrar el pago anual?

El Sence informó que los beneficiarios del Subsidio al Empleo Joven pueden cobrar el pago anual hasta el próximo viernes 26 de noviembre.

En caso de no que no retiren su dinero antes del plazo, el bono caducará y no será posible obtenerlo.

Frente a esto, el llamado a cobrarlo a tiempo está especialmente dirigido a quienes escogieron la modalidad de pago en efectivo o de cobro en Caja Vecina. Para el primer caso, la persona debe acercarse con su respectiva cédula de identidad vigente a cualquier sucursal de Banco Estado o de Banco Estado Express.

Mientras que en el segundo escenario, además de presentar el carnet en Caja Vecina, se exige ser cliente de Banco Estado y tener una cuenta activa en dicha entidad: sirve cualquier tarjeta de débito, como Cuenta RUT, o cuenta corriente, cuenta de ahorro o chequera electrónica.

Revisa aquí el monto anual que te corresponde

El Pago Anual 2020 del Subsidio al Empleo Joven lo reciben:

Usuarias/os que escogieron la modalidad de Pago Anual.

Usuarias/os que durante el año 2020 recibieron adelantos mensuales y que, en este proceso (Pago Anual 2020), recibirán el porcentaje restante (aún no cancelado) del total del beneficio.

Para revisar el monto anual que te corresponde y su forma de pago, puedes ingresar al siguiente sitio implementado por el Sence https://sistemas.sence.cl/consultaspasej.

Allí deberás ingresar tu RUT, sin puntos ni guion, y tu año de nacimiento, para luego hacer clic en "ingresar".

Ver cobertura completa