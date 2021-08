Retiro del 100%: ¿Quiénes no podrían extraer la totalidad de sus fondos de las AFP?

Tras meses de espera, finalmente fue anunciada la fecha en que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados discutirá los proyectos que buscan el retiro del 100% de los fondos previsionales de las AFP.

El inicio de la tramitación está calendarizado para el miércoles 11 de agosto, jornada en que también se evaluarán las reformas constitucionales que permitirían realizar una cuarta extracción del 10%, luego que se decidiera fusionar todas las medidas.

En el caso concreto del retiro total de fondos, tal medida surge para paliar la crisis del coronavirus, pero algunas personas no podrían realizar la operación por determinados motivos.

¿Quiénes no podrían retirar la totalidad de sus fondos de AFP?

No solo las personas que no poseen fondos en sus cuentas de AFP no podrían realizar la operación, pues existen ciertos grupos de personas que tampoco podrían efectuar la extracción, a pesar de sí tener ahorros previsionales.

Estos grupos están determinados por algunos de los cuatro proyectos que han ingresado los diputados al Congreso, los que se detallan a continuación:

Proyecto de Marcelo Díaz

La iniciativa del diputado independiente Marcelo Díaz propone que solo los afiliados al sistema de AFP que estén pensionados, que estén a punto de pensionarse o que hayan cumplido 64 años (hombres) o 59 años (mujeres) puedan retirar voluntariamente el 100% de sus fondos.

Eso sí, para todo lo anterior, se debe cumplir el requisito de que la tasa de reemplazo sea inferior al 30% de sus remuneraciones promedio de los últimos 6 meses trabajados.

Quienes no cumplan con las condiciones detalladas, no podrían extraer el 100% de sus fondos en las AFP.

Los montos extraídos se entregarían en un plazo máximo de sesenta días hábiles (contados desde la presentación de la solicitud ante la respectiva AFP).

Proyecto de Pamela Jiles

A diferencia de la medida anterior, la reforma que establece la diputada Pamela Jiles (PH) tiene una mirada "universal", en el sentido de que no apunta a un grupo específico.

Sin embargo, aquellos cotizantes de AFP que tengan más de 1.350 UF ($40.178.025 aproximadamente) en sus ahorros previsionales, no podrán efectuar el retiro del 100%, sino que solo parcialmente, porque ese es el monto máximo que se puede extraer.

Proyecto de Jorge Durán

La propuesta del diputado Jorge Durán (RN) también tiene un enfoque "universal", pero deja fuera del retiro del 100% a las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulan según lo dispuesto en el artículo 38 bis de la Constitución.

Es decir, quedarían fuera del retiro total de fondos:

El Presidente de la República.

Los senadores y diputados.

Los gobernadores y delegados regionales.

Ministros y subsecretarios.

Proyecto de Jorge Alessandri

A diferencia de las anteriores medidas, la idea del diputado UDI Jorge Alessandri consiste en que "cualquiera sea el titular o administrador de los fondos de capitalización individual (...) podrá, por el solo ministerio retirarlos en su totalidad en cualquier tiempo".

En ese sentido, no dejaría nadie fuera del retiro del 100%, lo que podría modificarse durante la tramitación que inicia el miércoles 11 de agosto.

