Proyectos de cuarto retiro del 10%: Conoce los montos máximos que podrías sacar de tu AFP

Los tres retiros del 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han sido fundamentales para que algunas familias del país puedan enfrentar de mejor manera la pandemia del coronavirus.

Para que los cotizantes puedan seguir retirando sus fondos previsionales, dos parlamentarios han presentado proyectos que buscan que los afiliados a las AFP puedan concretar el cuarto retiro de las AFP.

Se trata de la iniciativa impulsada por la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista), por un lado, y la presentada por el diputado Jorge Durán (Renovación Nacional), por otra parte.

Tras haber sido declarados admisibles por parte de la Cámara de Diputados y su Mesa Directiva, los proyectos se encuentran en su primer trámite constitucional.

Es concreto, las iniciativas fueron enviados a la Comisión de Constitución para su análisis y votación, sin embargo, no han sido puestos en tabla, por lo que no ha comenzado su discusión y aún no hay fecha concreta para aquello, aunque se estima que podría ser recién en septiembre.

¿Cuáles son los montos máximos a retirar?

Proyecto de Jiles

Al igual que los proyectos anteriores, el actual de Jiles propone que:

Dicho retiro no podrá exceder de 150 UF ($4.445.994), ni ser inferior a 35 UF ($1.037.398) , esto en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan.

ni ser inferior a , esto en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. Si el saldo del afiliado es inferior a 35 UF, podrá retirar la totalidad de sus fondos acumulados en dicha cuenta.

En este sentido, y según establece la iniciativa, el 50% del monto retirado se deberá pagar en un plazo máximo de diez días hábiles de presentada la solicitud, y el 50% restante en un plazo máximo de diez días hábiles a contar del desembolso anterior.

Como es habitual, para solicitar esta nueva extracción de fondos se establece un plazo de 365 días.

Proyecto de Durán

Por el contrario, la iniciativa de Durán propone que:

Los afiliados del sistema previsional podrán retirar mensualmente desde cinco ingresos mínimos mensuales ($1.632.500) hasta un máximo de 150 UF ($4.445.994) de su cuenta.

Sin embargo, a diferencia del proyecto de Jiles, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Que exista un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública derivado de una pandemia, o bien, una declaración de alerta sanitaria de la autoridad respectiva.

Que los fondos previsionales que en la actualidad registre el afiliado, proyectados a la edad de su jubilación, sean insuficientes para financiar una pensión superior a las 25 unidades de fomento (aproximadamente $740.000), en la forma que determine la ley.

Por su parte, y por el momento, la propuesta de Durán no establece plazos en los que se deben pagar los respectivos retiros.

