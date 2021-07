Ingreso Mínimo Garantizado: ¿Cómo puedo apelar si no recibí el beneficio?

El Subsidio Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es una ayuda económica para los trabajadores dependientes que trabajan más de 30 horas.

Este subsidio permite aumentar los ingresos del trabajador y busca garantizar un sueldo líquido de al menos $300.000.

Actualmente, tienen derecho a recibir el IMG los trabajadores dependientes con contrato vigente que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, que tengan jornadas laborales entre 30 a 45 horas a la semana y con una remuneración mensual bruta igual o superior a $301.000 e inferior a $384.363.

Sin embargo, con la ley que incrementa el sueldo mínimo, la cual está a la espera de ser promulgada, se ampliará el Ingreso Mínimo Garantizando, y lo podrán recibir quienes tengan ingresos brutos entre $308.537 y $421.250.

¿Cómo puedo reclamar si no fui beneficiario?

Las personas que hayan enviado sus antecedentes para recibir el Ingreso Mínimo Garantizado y que no hayan resultado beneficiados, podrán apelar en el sitio https://registro.ingresominimo.cl/.

En el sitio deberán dirigirse a la sección "¿Tienes un problema?" e ingresar con su RUT y Clave Única o con el número de documento de su cédula de identidad.

Tras acceder, se abrirá un formulario, en el cual la persona podrá realizar reclamos o consultas para dilucidar por qué no recibió el subsidio.

En el formulario, el usuario deberá escoger en la categoría "tipo de requerimiento" qué reclamo quiere ingresar.

Las opciones son:

Reclamo: cumplo con los requisitos, pero me rechazaron el subsidio.

Reclamo: el monto del subsidio es menor a lo que me corresponde

Los usuarios tienen un plazo de cinco días hábiles para enviar su reclamo, contados desde el momento en que recibió el correo con el resultado del subsidio.

Documento a adjuntar

Los usuarios tendrán que adjuntar documentos en el sitio para avalar su reclamo. La documentación deberá estar relacionada con el motivo por el cual te encuentras generando el reclamo.

En caso de que el subsidio no fue concedido u otorgado porque la remuneración bruta excede el tope máximo ($384.363) o por no presentar información de renta declarada por el empleador para el pago de cotizaciones, el usuario debe adjuntar:

Contrato de trabajo

Liquidación de sueldo del mes de cálculo.

Lo anterior también aplica cuando el monto recibido es menor a lo esperado y si no te fue concedido el subsidio por no tener jornada ordinaria (mayor a 30 y hasta 45 horas semanales de trabajo).

En caso de ser rechazado por no estar en el Registro Social de Hogares o no pertenecer a un tramo inferior o igual a 90%, no debes adjuntar documentos.

Cabe destacar que el Ministerio de Desarrollo Social se podrá contactar con la persona para solicitar documentos adicionales.

