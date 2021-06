Bono IFE Universal: Conoce las personas que no podrán recibir este beneficio

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal es un beneficio económico creado por el Gobierno para ayudar a las familias a paliar los efectos de la crisis del coronavirus en nuestro país por un periodo de cuatro meses.

Este aporte será entregado a todos quienes estén inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH), es decir, 7 millones de familias se verían beneficiadas en los próximos meses.

Los montos del IFE Universal van desde los $177 mil y tienen un tope máximo de $887 mil, ya que están en base a la composición de las familias según el mencionado RSH. Mientras más integrantes tenga un hogar, mayor es el dinero a recibir.

¿Quiénes no podrán recibir este beneficio?

Sin embargo, hay quienes no podrán recibir esta ayuda económica, cuyo pago comenzará a emitirse a partir del martes 29 de junio. Dentro de este grupo están aquellas que precisamente no estén inscritos en el Registro Social de Hogares o que todavía no han realizado la inscripción en dicho sistema.

Por esta razón, el Gobierno abrió un segundo periodo para solicitar el IFE Universal, el cual estará disponible hasta el miércoles 30 de junio en el sitio web www.ingresodeemergencia.cl.



Para todas las personas que hagan la solicitud durante este segundo plazo, recibirán el monto de junio con el pago de julio, dado que será retroactivo.

¿Puedo pedir el IFE si aún no aceptan mi inscripción en el Registro Social de Hogares?

Específicamente, las personas que realizaron su inscripción al Registro Social de Hogares, pero que aún no les es aceptada, sí pueden solicitar el IFE Universal.

Por otra parte, quienes no cuenten con su RSH, también pueden solicitar el bono a partir de junio. Sin embargo, para que reciban el pago, deberán crear el registro de su hogar en el RSH antes del mes de septiembre de 2021.

De ese modo, podrán recibir de forma retroactiva aquellos montos que le corresponden, desde su solicitud al IFE Universal hasta la creación de su hogar en el registro.

¿Cuánto recibirá cada grupo familiar?

Familias de 1 integrante: $177.000.

Familias de 2 integrantes: $287.000.

Familias de 3 integrantes: $400.000.

Familias de 4 integrantes: $500.000.

Familias de 5 integrantes: $546.000.

Familias de 6 integrantes: $620.000.

Familias de 7 integrantes: $691.000.

Familias de 8 integrantes: $759.000.

Familias de 9 integrantes: $824.000.

Familias de 10 integrantes: $887.000.

