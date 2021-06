Bono Pyme: Conoce quiénes reciben un incremento del 20% de los montos

El Bono de Alivio para las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) consiste en un beneficio de $1.000.000 orientado para los comerciantes más afectados por la crisis socioeconómica derivada del coronavirus.

Esta ayuda social, además, contempla un Bono Adicional Variable, el cual alcanza un monto que puede llegar a los $2.000.000, siempre que la Pyme cumpla algunos requisitos, como estar afecta al pago de IVA.

Por si fuera poco, la medida fue promulgada incluyendo un incremento del 20% en los valores de tales bonificaciones.

¿Quiénes reciben un incremento del beneficio?

Según la ley que establece el beneficio, tanto el Bono de Alivio como el Bono Adicional Variable tendrán un incremento del 20% de su valor si se cumple uno de los siguientes casos:

Cuando la persona natural que haya informado inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) tenga sexo registral femenino.

que haya informado inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) Cuando la titular de una empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) tenga sexo registral femenino.

Por lo tanto, el Bono de Alivio de $1.000.000 podría sumar $200 mil con este incremento; mientras que el Bono Variable Adicional, suponiendo que se recibe el tope máximo de $2 millones, sumaría $400.000.

¿Dónde se realizan las postulaciones al Bono Pyme?

Este jueves 1 de julio se debe dar inicio al proceso de postulación al beneficio, lo cual se efectuará en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En aquella plataforma se habilitará un banner especial, en que el solicitante deberá ingresar el RUT de su Pyme y clave para que el sistema verifique si califica para recibir el aporte.

¿Cuándo es la fecha de pago?

Bajo el supuesto de que el periodo de solicitudes parte efectivamente el 1 de julio, la ley señala que en un plazo de 20 días corridos a contar desde la fecha en que se aprueba la solicitud, los beneficiarios recibirán los montos correspondientes.

Entonces, por ejemplo, los pagos serían emitidos a más tardar el miércoles 21 de julio, con la posibilidad de que sean entregados días antes.

¿Qué requisitos debe cumplir mi Pyme para recibir el bono?

El Bono de Alivio consiste en $1.000.000 para todas las Pymes —sean personas naturales o jurídicas— que se encuentren o no exentas de pago de IVA, y cuyos ingresos anuales no hayan superado las 25 mil UF durante 2020, a no ser que se trate de microempresarios de ferias libres.

Para acceder a este pago, las Pymes interesadas deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Ingresos por ventas y servicios del giro de, al menos, dos meses, continuos o discontinuos, durante 2020 o 2021.

Que hayan tenido contratado, a lo menos, un trabajador durante 2020, según información presentada al SII.

Que corresponda a los rubros más golpeados por la pandemia: gastronomía, eventos, cultura, servicios de turismo, belleza y peluquerías, gimnasios, transportes escolares, jardines infantiles, ventas y mercados en ferias y ferias libres.

Para quienes califican en los rubros mencionados, los requisitos de ventas en 2020 ó 2021, o el haber tenido un trabajador en 2020, no serán necesarios. Eso sí, los feriantes tendrán que tener su respectivo permiso municipal al día y tener iniciación de actividades ante el SII, según señaló el ministro de Economía, Lucas Palacios.

