Supermercados Unimarc: Conoce los recintos que están cerrados este domingo por las elecciones

Este domingo 13 de junio, Chile está viviendo un nuevo proceso electoral, debido al desarrollo de la segunda vuelta de los comicios de gobernadores regionales.

Este día no es feriado irrenunciable, por lo que el comercio puede funcionar respetando las restricciones del Plan Paso a Paso.

Considerando el contexto de pandemia y debido a que gran parte de las comunas del país están en fases de Cuarentena o Transición, para acudir a los supermercados es necesario que las personas porten un permiso que les permita desplazarse.

¿Qué permiso necesito para ir al supermercado?

Las personas que hayan completado su proceso de vacunación contra el Covid-19, pueden trasladarse con su Pase de Movilidad para acudir a realizar compras.

En el caso de quienes vivan en comunas en Fase 1, el Pase de Movilidad sólo les permite transitar por su comuna, mientras que quienes residen en comunas en Fase 2, pueden dirigirse a comunas que estén al menos en esa fase.

Por otra parte, las personas que no hayan finalizado su proceso de vacunación, deben solicitar un Permiso de Desplazamiento en la Comisaría Virtual para acudir a los supermercados este domingo.

¿Qué supermercados Unimarc están cerrados este domingo?

Desde Unimarc informaron que este domingo sus supermercados están abiertos al público, con excepción de las tiendas que se encuentran ubicadas al interior de centros comerciales, las cuales no abren este 13 de junio por normativa legal.

De ese modo, están cerrados los Unimarc ubicados en centros comerciales de las siguientes trece regiones:

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Los supermercados Unimarc que abren este domingo, operarán hasta las 20:30 horas. Para conocer los horarios de atención de tu Unimarc más cercano, revisa el siguiente enlace.

Por otra parte, las cadenas de los supermercados Alvi, Mayorista 10 y OK Market también funcionan, excepto los que operan en centros comerciales.

En cuanto a los horarios de cierre, los Mayorista 10 cerrarán a las 19:00; los Alvi a las 17:30 y el detalle de los horarios de OK Market lo puedes revisar aquí.

