Después de un largo proceso judicial iniciado a fines de 2018, Apple recompensará a todos aquellos consumidores cuyos ciertos modelos de iPhone sufrieron la denominada obsolescencia programada, que consiste básicamente en una "fecha de vencimiento" del funcionamiento de cada dispositivo.

El acuerdo conciliatorio fue gestado entre la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) y Apple Chile, entre otras entidades, tras presentar una demanda colectiva que involucró a cerca de 150 mil personas.

Por lo mismo, luego de reconocer que las actualizaciones hacían envejecer a estos smartphones, la compañía estadounidense desembolsará cerca de 2,5 mil millones de pesos para compensar a los usuarios damnificados.

¿Cuáles son los modelos afectados?

Según el acuerdo alcanzado, los modelos afectados por la obsolescencia programada son:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 7 SE

Odecu complementa que son aquellos "que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017".

¿Cuál será el monto a recibir?

Según fechas estimativas entregadas por el organismo dedicado a la defensa de los consumidores, a partir del 15 de agosto se dará un plazo de 3 meses para que los potenciales beneficiarios de la compensación inscriban sus antecedentes en un sitio web que se habilitará.

Durante la inscripción, "los consumidores deberán realizar una declaración jurada sobre el hecho de haber sido usuarios de alguno de los modelos que forman parte de este acuerdo y haber experimentado un rendimiento deficiente en los períodos indicados, identificando el equipo correspondiente a través del número de serie respectivo", agrega Odecu.

Cuando sean acogidos estos antecedentes y se verifique que cumplen con lo dispuesto en el acuerdo, habrá un plazo de 60 días para realizar el pago, el cual alcanza un monto máximo de $37.000 por equipo involucrado. Se espera que la fecha limite de pago sea el 4 de febrero de 2022.

El monto de la compensación a cada usuario se calculará transcurrido el proceso de inscripción electrónica de todos los interesados, y será el resultado de la división del monto global ($2,5 mil millones) entre todos los inscritos.

