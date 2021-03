Una de las grandes dudas que tienen los usuarios que buscan ordenar sus gastos apuntan, según el tipo de contrato, pago o mecanismo de cobro, a cuánto se demora en prescribir una deuda en el sistema financiero.

Esta prescripción es una forma de extinguir una deuda que se contrajo con una persona o empresa.

Y el motivo para prescribir esta paga es porque ha pasado un tiempo determinado, donde no se ha exigido el pago de la misma o porque el plazo para cobrar venció.

Pero, ¿Cuánto tiempo se demora en ejecutarse esa medida? Y ¿Qué debo hacer para lograr ese resultado".

Cuánto tiempo demora prescribir una deuda

Ante la opción de prescribir una deuda, primero se debe tener presente que este mecanismo no opera automáticamente o no se activa por un transcurso del tiempo, sino que es una mezcla de tiempo asociado a un procedimiento judicial.

El tema fue abordado por el abogado del matinal Mucho Gusto, Rodrigo Logan, quien sostuvo que "al aplicar la prescripción de deuda, tú no debes tener una intención de pago y dices 'no quiero pagar no más' y pido que se acoja la prescripción porque ya pasó el tiempo. Eso da una sentencia y con esa sentencia, tú vas al Dicom y ya la deuda está extinta".

Además, dejó en claro que "esa prescripción de deuda no queda en el historial, porque se extingue la obligación de pago".

¿Cuál es el tiempo de prescripción de acuerdo a la deuda?

Sobre este punto, el experto expuso que "todo depende de la deuda. Por ejemplo, si debo la cuota en el hospital es un pagaré, lo mismo en casas comerciales o puede ser un contrato como el caso del TAG".

Sin embargo, se establecen plazos para prescribir una deuda que son:

Pagaré créditos con aval del Estado, clínicas, Casas Comerciales y Bancos (Créditos de consumo, crédito hipotecario): El Pagaré tiene una prescripción que es desde un año del vencimiento del pagaré. Y si la deuda es menos de 500 mil pesos, se puede hacer sin abogado.

El Pagaré tiene una prescripción que es desde un año del vencimiento del pagaré. Y si la deuda es menos de 500 mil pesos, se puede hacer sin abogado. Cheque: Un año desde el protesto.

Un año desde el protesto. Letra de Cambio: Un año desde el protesto o desde el vencimiento (Si fue protestado o no).

Un año desde el protesto o desde el vencimiento (Si fue protestado o no). Los contratos como el TAG: 5 años.

5 años. Las sentencias de tribunales (pensiones de alimentos): Son 3 años desde que se hacen exigibles, desde que son notificadas las otras personas.

Son 3 años desde que se hacen exigibles, desde que son notificadas las otras personas. Gastos comunes: de 3 a 5 años.

También se apunta a un caso especial, ya que las deudas de casas comerciales están un pagaré y además, en un contrato de un crédito, en estos casos se busca al deudor por el pagaré (procedimiento más corto).