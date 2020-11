Desde el 1 de diciembre comienza el pago de Aguinaldo de Navidad para los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) y otros organismos, y este año serán más de 2,2 millones las personas que recibirán este beneficio.

Tienen derecho cobrar este aporte los pensionados y pensionadas del IPS, de las Cajas de Previsión de Dipreca y Capredena, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo, que tengan alguna de estas calidades al 30 de noviembre del año 2020.

También tienen derecho los pensionados del sistema de AFP Sistema, siempre que a esa fecha se encuentren percibiendo el beneficio de Aporte Previsional Solidario (APS) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

¿Cómo se realizará el pago de aguinaldo?

En el caso del IPS, el aguinaldo se incluye en la liquidación de pago de diciembre en la fecha en que cada persona tiene asignado su pago, pero siempre antes del día 25 cuando se celebra Navidad.

Los pensionados no deben hacer ningún trámite adicional para recibir esta ayuda económica que les entrega el Estado. En el caso de las otras instituciones que pagan el beneficio, cada una determina su modalidad de pago.

¿Cuál es el monto para pensionados?

Según información del IPS, el monto base del Aguinaldo de Navidad para este año es de $23.081, y solamente se pagará a aquellas personas que estén pensionadas al 30 de noviembre de 2020.

Es importante destacar que el dinero de este beneficio no está afecto a descuentos, es decir no es tributable por lo que no se considera para el pago de impuestos, ni de cotizaciones previsionales o de salud.

