🔴 IMPORTANTE: A partir de la noche del jueves 5 de noviembre en adelante, el toque de queda comenzará a las 00:00 horas y finalizará a las 5:00 horas del día siguiente. *Región de Magallanes y Puerto Montt mantienen su toque de queda entre las 20:00 y las 5:00 horas.