Desde el lunes 2 de noviembre se vivirá el segundo evento de ofertas online más esperado en Chile durante este 2020. Se trata del Cyber Monday, iniciativa que surge desde la Cámara de Comercio de Santiago y que suele agrupar a cientos de marcas, multitiendas e, incluso, supermercados, mediante el sitio web de www.cyber.cl.

Al igual que en el Cyberday realizado a principios de septiembre, en esta oportunidad se espera una elevada participación y ofertas aún más atractivas para los usuarios.

¿Cuándo y a que hora se realizará el Cyber Monday?

Durante la presente semana se confirmó que la versión de este evento se llevará a cabo oficialmente los días 2, 3 y 4 de noviembre.

La venta online comenzará a las 00:01 horas del próximo lunes 2 y se extenderá por tres días, es decir, hasta el próximo miércoles 4 de noviembre a las 23:59 horas.

¿Cómo fue el pasado Cyberday?

Si bien el evento estuvo marcado por la pandemia de coronavirus, el Cyberday contó, específicamente, con la presencia de 556 e-commerces y 12 fundaciones.

Entre algunas de las empresas que participaron de la versión pasada destacaron Falabella, Ripley, Paris, Hites, Tottus, Mercadolibre, Audiomúsica, Sodimac, Despegar y Latam.

¿Cómo evitar estafas?

Uno de los problemas más comunes en este tipo de instancias son las estafas. En el evento anterior, diversos expertos analizaron esta situación y explicaron cómo evitar ser víctima de fraudes a través de Internet.

Entre las denuncias más comunes se encuentran el robo de datos de tarjetas bancarias y productos que nunca llegan a destino.

Es por esto que Carabineros llamó a prestar atención con los sitios web y cerciorarse del precio de los productos.Además, se hizo hincapié en privilegiar los sistemas de pagos oficiales y no realizar transferencias a personas que uno no conoce o que no tienen relación con el vendedor.

