¿Qué pasó?

BancoEstado descartó que sufriera un intento de hackeo en su aplicación, tras una serie de videos y publicaciones de redes sociales al respecto.

Desde la institución confirman a Meganoticias que la aplicación no ha sufrido ataques cibernéticos, pero sí ha presentado intermitencia en su servicio, lo que se restablecerá en las próximas horas.

Además, descartan que se haya extraído dinero de las cuentas de cada persona por lo que llaman a la calma de sus clientes, y no caer en mensajes fraudulentos. BancoEstado insiste en el llamado a informarse a través de sus plataformas oficiales y no pinchar links de mensajes desconocidos.

¿Cómo identificar intentos de estafa?

Lo principal es reconocer un mensaje falso de uno verdadero. Desde BancoEstado y otras empresas aclaran que nunca se envían correos o SMS a personas que no formen parte de su cartera de clientes, o que no tengan algún producto asociado, por lo que un dato clave para reconocer un intento de fraude es recibir un mensaje de una entidad con la cual no tenemos ningún tipo de vínculo.

Lo segundo, es que los SMS que envían los bancos a sus clientes siempre irán personalizados con nombre, jamás llevarán links, y tampoco exigirán claves o datos de coordenadas.

En cambio los SMS falsos, por lo general llevan el asunto de "URGENTE", ofrecen cobrar premios, beneficios o créditos, incluyen links externos, y podrían tener faltas de ortografía o redacción.

Las entidades recomiendan a sus clientes llamar a los canales de atención directa ante cualquier duda sobre un mensaje, antes de realizar cualquier operación.