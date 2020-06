Para evitar una mayor propagación del coronavirus, el Gobierno ha dispuesto de residencias sanitarias ubicadas a lo largo del país. Éstas consisten en albergues gratuitos y monitoreados donde pueden acudir los pacientes Covid positivos, o familiares que no tengan las condiciones para guardar una cuarentena segura.

Está dirigida a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar una cuarentena efectiva en su domicilio, porque no cuentan con las condiciones adecuadas, o bien porque no son residentes en la ciudad donde fueron diagnosticados y no tienen un lugar donde permanecer mientras dura su período de cuarentena.

En ellas se ofrece alimento y monitoreo de salud mientras dura el periodo de cuarentena que se extiende al menos por dos semanas.

¿Quiénes pueden acceder a una residencia?

Si una persona es notificada con Covid-19 y no puede guardar cuarentena en su hogar puede recurrir a una residencia sanitaria.

Para ello debe comunicarse con la Seremi de Salud de su región al número o correo publicado en su página web y la autoridad sanitaria evaluará el caso para el posible traslado a una residencia sanitaria.

Encuentra aquí los números telefónicos y correos por cada región para solicitar espacio en una residencia:

Alimentación

En las residencias sanitarias las personas no pueden salir de sus habitaciones. Se les asegura cuatro comidas diarias, y todos los utensilios son desechables y se botan posteriormente.

Monitoreo de salud

El equipo médico les realiza a todos los huéspedes monitoreo de signos vitales, todos los días en una o dos oportunidades. Además, se realizan rondas médicas periódicamente. Al llegar estas personas a los recintos, se les entrega información sobre los síntomas que podrían presentar y se les entrega el número del equipo clínico para que llamen en caso de que presenten alguna complicación en su estado de salud para recibir asistencia de manera oportuna.

Higienización

Una vez al día se realiza aseo profundo en espacios comunes y en las habitaciones. Cuando eso sucede, para proteger al personal y lograr una higienización completa, se aíslan a las personas en otros espacios.

Personal capacitado

Todo el personal de estos recintos ha sido capacitado sobre el uso correcto de protección personal y los resguardos que se deben tener.

Protocolo

Si los residentes no cumplen con el protocolo y salen de la habitación, el personal debe informar y equipo clínico es quien debe tratar el caso.

Ver cobertura completa