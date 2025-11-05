Dormir dentro de un Boeing reciclado: Así es el lujoso hotel-avión con suites tematizadas, cabina y turbinas originales

05 nov. 2025 - 18:00 hrs.

Dormir dentro de un avión, pero con todas las comodidades de un hotel boutique, es la experiencia que ofrece Air Damasco, el innovador complejo turístico que ha registrado más del 90% de ocupación desde su apertura.

Se trata de un hotel-avión ubicado en Oncativo, Córdoba, Argentina. Un proyecto desarrollado por el empresario Oscar “Pupi” Scorza y presentado por el Campo Hotel Nono Luigi durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde captó la atención de operadores y visitantes por su propuesta inédita.

El complejo está compuesto por dos Boeing 737 reciclados y anexados al hotel principal. Cada aeronave conserva su cabina, turbinas y ventanillas originales, transformadas en suites de lujo tematizadas en torno a países que marcaron la historia comercial del establecimiento, como Estados Unidos, Brasil y Perú.

Tecnología, confort y diseño

Cada avión cuenta con cuatro habitaciones exclusivas, diseñadas para una o dos personas, que combinan tecnología y confort premium. Las suites disponen de domótica, mesas de luz con cargadores integrados, duchas conectadas al smartphone para escuchar música, espejos antivaho e inodoros inteligentes.

Además, cada una incluye un jacuzzi privado exterior, pensado para complementar la experiencia con vistas al entorno natural del predio, que se extiende por más de 20 hectáreas.

Campo, spa y fiesta

El hotel no solo ofrece alojamiento dentro de los aviones. En su sector de campo dispone de 12 habitaciones rurales, un spa con piscina climatizada cubierta, circuito hídrico y servicio de masajes. En los próximos meses sumará una piscina al aire libre con domo transparente, integrada al paisaje y a los animales que circulan libremente por el terreno.

Uno de los aviones fue adaptado con terrazas para eventos y sunsets. A esto se suma un salón con capacidad para 600 personas y un comedor para casi 100 comensales.

Cabe señalar que las habitaciones del hotel-avión no están habilitadas para menores de 15 años.

Precios y opciones de estadía

Los valores varían según la fecha y el régimen de pensión. De domingo a viernes, una habitación individual cuesta 160.000 pesos argentinos (104.000 pesos chilenos aprox.) y una matrimonial $190.000 (124.000 pesos chilenos aprox.), con desayuno incluido. Con pensión completa, los precios suben a $210.000 (137.000 pesos chilenos aprox.) y $290.000 (189.000 pesos chilenos aprox.), respectivamente.

Durante sábados y feriados, la tarifa individual alcanza los $220.000 (143.000 pesos chilenos aprox.) y la matrimonial $250.000 (163.000 pesos chilenos aprox.), mientras que con pensión completa ascienden a $270.000 (176.000 pesos chilenos aprox.) y $350.000 (228.000 pesos chilenos aprox.).

Las habitaciones con cabina incluida tienen un costo adicional de $50.000 (32.500 pesos chilenos aprox.). Puedes revisar todos los detalles en este link.