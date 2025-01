Pilates reformer: Sus beneficios y todo lo que debes saber antes de practicarlo

13 en. 2025 - 11:20 hrs.

Cada día, el Pilates reformer sigue sumando adeptos, y esto se debe a varias razones. Su combinación única de fuerza, flexibilidad y control la convierte en una práctica adaptable a diversos objetivos y necesidades, haciendo que cada sesión sea tanto desafiante como personalizada.

¿Cuál es el origen de este método? Joseph Pilates, un entrenador alemán, inventó la máquina pilates reformer en 1946, la cual se diferencia del pilates tradicional (también creado por él) por su plataforma deslizante y resistencias. Esto permite realizar una amplia variedad de movimientos, brindando soporte y resistencia en cada uno de ellos. Su diseño facilita que, en clases de aproximadamente 50 minutos, se trabaje todo el cuerpo de manera integral, fluida y controlada.

Constanza Castro, de 42 años, practica pilates reformer desde hace un año y medio. Al hablar de las razones que la llevaron a comenzar, ella cuenta que “siempre he hecho ejercicio, pero después de la pandemia subí mucho de peso y quería adelgazar. Buscaba algo diferente a ir al gimnasio, así que me animé a probar pilates reformer. Mi objetivo era bajar de peso, tonificar los músculos y el abdomen. No quería un ejercicio de alto impacto ni el ruido del gimnasio. Estaba buscando una forma de ejercitarme de manera más tranquila”.

Sobre sus beneficios, Javier Troncoso, kinesiólogo y profesor de Casapilates, explica que esta práctica “mejora el equilibrio, la estabilidad, la movilidad espinal, la fuerza de todo el cuerpo y especialmente del core, aumenta la flexibilidad, favorece la postura y la respiración. Asimismo, al ser un ejercicio de bajo impacto y controlado, es ideal para rehabilitar lesiones y prevenirlas”. Mientras que “su enfoque mente-cuerpo ayuda a reducir el estrés y su versatilidad permite personalizar los ejercicios según las necesidades de cada practicante”.

Respecto a cómo esta disciplina le ha ayudado a conseguir sus objetivos, Constanza Castro cuenta que “bajé de peso considerablemente, siempre combinándolo con una dieta saludable, y tonifiqué los abdominales, lo cual es fundamental para practicar pilates, ya que se trabaja tanto el abdomen como la musculatura en general”.

Antes de empezar: Precauciones que garantizan una práctica segura y efectiva

Javier Troncoso recomienda tener en cuenta algunos aspectos importantes “consulta a tu médico si tienes problemas de salud, informa al instructor sobre lesiones o condiciones y elige un centro con profesionales certificados, usa ropa cómoda, hidrátate y evita comer en exceso antes de la sesión”. Aconseja el kinesiólogo.

Asimismo, el instructor de Casapilates destaca que esta práctica es un ejercicio seguro, ya que el reformer permite más alternativas para adaptar y modificar los ejercicios en aquellas personas que tengan alguna limitación en sus capacidades físicas, facilitando el trabajo de fortalecimiento muscular y de flexibilidad. “En el adulto mayor ha demostrado ser efectivo para aliviar dolores, corregir postura y aumentar el equilibrio. Esto, además, contribuye al bienestar emocional y la independencia, mejorando así su calidad de vida”.

Marisol Tovarias, de 70 años, siempre se mantuvo activa, disfrutando de caminatas al aire libre, pero no fue hasta que le diagnosticaron osteoporosis que investigó los beneficios de esta práctica y la incorporó de forma regular a su rutina. “Realizo pilates reformer religiosamente 2 veces por semana, me decidí a empezar porque tengo osteoporosis, y esta disciplina es uno de los mejores ejercicios para mantener la musculatura fuerte y que es lo que te evita las quebraduras”.

Sobre los progresos que ha percibido tras integrar esta disciplina a su rutina, Marisol dice que “en estos cuatro meses he notado cambios positivos en la flexibilidad, he estado de mejor ánimo y me ha hecho muy bien”.

En cuanto al protocolo para personas con osteoporosis u otras condiciones, Javier Troncoso instructor y kinesiólogo, destaca la importancia de consultar a un médico antes de comenzar cualquier actividad física. Al elegir un centro, es esencial asegurarse de que los instructores estén certificados y capacitados para adaptar los ejercicios a las necesidades de cada persona. Además, los profesores deben ofrecer un seguimiento personalizado durante las clases, ajustando los movimientos según las limitaciones de cada alumno para garantizar una práctica segura.

¿En qué casos no se recomienda la práctica de pilates reformer?

El pilates reformer está contraindicado en casos de lesiones graves recientes, embarazo de alto riesgo, condiciones o trastornos que no permitan seguir instrucciones de manera efectiva, hipertensión no controlada o problemas cardíacos graves. Además ante cualquier lesión se recomienda controlar con un especialista.