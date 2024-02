Le llaman la "tos de los 100 días": ¿Cuáles son los síntomas de la tos ferina?

22 feb. 2024 - 17:30 hrs.

La tos ferina, o también conocida como la "tos de los 100 días" por su prolongación, es una infección que se produce en las vías respiratorias y que ocasiona una fuerte tos seca.

La enfermedad de tipo bacteriana tiene síntomas que pueden durar desde 6 hasta 10 semanas, según indica Medline Plus.

Se produce por un tipo de bacteria llamada Bordetella pertussis y es extremadamente contagiosa entre las personas.

Freepik / Imagen referencial

La tos ferina afecta a todas las edades, en especial a las guaguas, que son la población más vulnerable a la enfermedad.

¿Cuáles son sus síntomas?

La "tos de los 100 días" inicialmente es similar a un resfriado. La persona puede experimentar mocos, congestión nasal, ojos llorosos, tos y fiebre, de acuerdo señala Mayo Clínic.

Sin embargo, después de 10 a 12 días la persona afectada empieza a sufrir de ataques de tos, los cuales, en caso de ser prologados, pueden provocar los siguientes síntomas:

Vómitos

Rostro enrojecido o azulado

Fatiga extrema

Que la tos termine con un ruido silbante y chillón agudo al inhalar

Es importante tener en cuenta que los bebés a veces no experimentan tos, sino que solo sufren de dificultad al respirar o respiración interrumpida, según se señala.

Freepik / Imagen referencial

Cuando los menores de seis meses con tos ferina experimentan complicaciones pueden tener síntomas graves como: neumonía, daño cerebral, respiración lenta o interrumpida, convulsiones y deshidratación o adelgazamiento.

¿Cómo prevenir la tos ferina?

En Mayo Clinic se señala que la manera más efectiva de prevenir esta enfermedad es recibiendo la vacuna contra la tos ferina, la cual se recomienda colocar durante la infancia.

Se aconseja que los niños reciban una dosis entre los 10 y 12 años, mientras que a las mujeres embarazadas se les aconseja inmunizarse entre las semanas 27 y 36 de gestación.

En caso de ya padecer la enfermedad, se recomienda asistir lo antes posible a un médico para recibir tratamiento de antibióticos.

"Los jarabes para la tos, los expectorantes y los antitusígenos con frecuencia no sirven. Estos medicamentos no se deben utilizar", concluye Medline Plus.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud