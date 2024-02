¿Te los sueles sacar? Esta es la importante función que cumplen los pelos de la nariz

22 feb. 2024 - 11:30 hrs.

Los pelos son comunes en nuestro cuerpo. Pese a aquello, en el día a día, hay personas que buscan verse mejor estéticamente, por lo que proceden a quitárselos de alguna manera.

Aquí es cuando aparece la depilación, por ejemplo, un hábito que es común, sobre todo, entre las mujeres.

Esta acción puede llevarse a cabo en los brazos, piernas e incluso las axilas, lo que no tendría ningún riesgo en la salud de las personas.

No obstante, hay ciertas partes en que los vellos cumplen una función fundamental y es por eso que es mejor no retirarlos o hacerlo con menor frecuencia.

Los pelos de la nariz: ¿Qué función cumplen?

Estamos hablando de los pelos de la nariz. Estos actúan como una barrera del sistema inmune para evitar la entrada de polvo, polen, suciedad y hongos, entre otros agentes externos.

Shutterstock

Según la BBC, estas partículas, al entrar por los orificios de la nariz, se adhieren a los vellos y así se evita que lleguen a los pulmones, provocando eventuales infecciones.

¿Qué dicen algunos estudios?

A raíz de lo anterior, si decides cortar los pelos de tu nariz, sea cual sea el motivo, lo que estarás haciendo es disminuir esta línea de defensa del sistema inmune.

El New York Times indicó que en un estudio realizado a 233 pacientes, publicado por la revista International Archives of Allergy and Immunology, unos investigadores de Turquía descubrieron que las personas con un vello nasal más denso tenían menos probabilidades de padecer asma.

Justamente, los investigadores atribuyeron este hallazgo a la función de filtración que tienen los pelos de la nariz.

Por otra parte, hace menos de 10 años, unos médicos de la Clínica Mayo llevaron a cabo un estudio para analizar los efectos que tiene cortarse los pelos de la nariz.

Shutterstock

Los expertos midieron el flujo de aire nasal en 30 pacientes antes y después de cortarse sus vellos nasales y se percataron que este recorte generaba "mejoras en las medidas subjetivas y objetivas del flujo de aire nasal".

Al mismo tiempo, en el estudio quedó en evidencia que las mejoras fueron mayores en quienes tenían más vello nasal en un comienzo.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

