"Yo soy tu amigo fiel": ¿Cuáles son las razas de perros más leales del mundo?

Suena como disco rayado, pero cuando dicen que los perros entregan su amor de forma incondicional, es verdad. Pareciera ser que con lo poco que les damos los humanos, ellos a cambio nos adoran.

Por muy injusto que suene, pareciera ser la naturaleza de los canes, y un porcentaje de esto sería casi genético. Dependiendo de la raza, y de aquello que por generaciones realizaron, se encontrarán ciertas características heredables.

Estas son las mascotas que tienen la natural característica de ser los más leales, dentro del universo de las razas reconocidas.

Físicamente intimidantes, pero con la personalidad más adorable, los rottweilers son los primeros en estar en la lista. Es que estos canes son ideales para el regaloneo, y bajo el entrenamiento correcto son seres dedicados a sus familias, que no aprecian pasar mucho tiempo solos.

Además de ser la raza de perros más pequeños del mundo, los chihuahuas son fieles compañeros. Su personalidad es un poco más fuerte y demandante que las de otros canes, pero estarán muy felices de acompañarte en tu día desde un bolso, el auto o tus brazos.

Estos son los leales por naturaleza. Todos conocemos la real lealtad de estas mascotas, que son calmados, muy valientes e incluso heroicos. Pero también son muy apegados, y una vez que encuentran su lugar al lado tuyo, no se querrán despegar y esperarán compartir contigo todo.

Los gran pirineos son como bolas de nieve enorme; alguna vez fueron las mascotas de los reyes de Francia, pero hoy son de las razas más queridas. Estos perros adoran el reforzamiento positivo, y el entrenamiento hará que se mantengan siempre cerca.

Pero recuerda que por las características de su pelaje, requiere de muchos cuidados y pertenecen al grupo de razas que más pelecha.

La historia de Hachiko, conocida por muchos, es la mayor expresión de lealtad que podríamos esperar: un perro akita que esperó por días el retorno de su dueño, que lamentablemente falleció.

Esta raza japonesa de canes son un tesoro para el país, y su personalidad los hace ser muy comprometidos con sus amigos y familiares. Son capaces de adaptarse, más que sus primos, los shiba, así que incluyen otros perros, gatos y niños en su círculo de más cercanos.

Que los golden quieran el constante afecto de cualquier persona que se cruce en su camino, no los hace menos leales hacia ti, solo son un poco dispersos y extremadamente energéticos. Estos perros te seguirán a dónde sea, de vacaciones, a una montaña, la playa o solo a dar un paseo; mientras sea contigo, será suficiente para ellos.

