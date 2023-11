¿Hay polillas en tu casa? Estos cinco sencillos trucos podrían servirte para ahuyentarlas

10 nov. 2023 - 17:00 hrs.

Por estos días, seguramente en las paredes de tu casa, en los rincones y hasta entremedio de las cortinas has visto polillas inmóviles, que si las tocas vuelan en diferentes direcciones.

Con el inicio de la primavera, estos insectos suelen "invadir" los hogares, buscando alimentación que obtienen de diferentes plantas. Además, para los expertos, su aparición en masa es a propósito del aumento en las temperaturas, sumado a las precipitaciones que favorecen el desarrollo de las vegetaciones.

Ir a la siguiente nota

5 trucos para evitar las polillas en tu casa

Por más que den fobia, la principal recomendación es no matar a las polillas, ya que tienen un proceso crucial en nuestro ecosistema.

Al respecto, el académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Tomislav Curkovic, sostuvo en una publicación que este insecto "contribuye al proceso de polinización de plantas, al igual que las abejas".

Imagen de una polilla (Flickr)

Teniendo esto en cuenta, si no quieres polillas en tu hogar, puedes aplicar los siguientes sencillos pasos para evitarlas:

Cedro en rincones de tu casa

El cedro tiene un aroma tan característico que puede resultar agradable para algunas personas, pero insoportable para las polillas, por lo que si dejas un ramillete de cedro o trozos de madera remojados en aceite de cedro en rincones de tu casa, es muy probable que no tengas este tipo de visitas.

Trozos de madera y aceite de cedro (Business Insider)

Gotas de eucalipto sobre telas o trapos

El eucalipto tiene una función similar a la del cedro, dado que también resulta molestoso para esta especie animal. En este caso, podrías rociar algunas gotas de eucalipto por prendas que tengas en tu armario o incluso en las cortinas de tu habitación o living, para evitar que las polillas se posen en ellas.

Poner ramilletes de lavanda

Al igual que las anteriores especies florales, un ramillete de lavanda en tu clóset las ahuyentará, impidiendo que se depositen entre tu ropa para dejar sus larvas.

Ramillete de lavanda (Freepik)

Bolsitas con cáscara de naranja y limón

Ambos cítricos liberan un aroma tan ácido que las polillas no logran resistir, así que huirán de los espacios en que dejes bolsitas con cáscara de naranja y limón. Puedes colocarla en el living o en tu habitación, cambiándolas una vez que los desechos se hayan deshidratado.

Limpieza profunda en armario

Por último, el sitio Su Médico propone que "empieces por deshacerte de los artículos infestados (por las polillas) y la ropa muy dañada, ya que es probable que no haya forma de repararlo. También debes hacer una limpieza en seco de las prendas favoritas de las larvas de polillas, como las de lana. Si esto no es posible, puede ser suficiente lavarlas con agua caliente, siempre y cuando las etiquetas no indiquen lo contrario".

Primer plano de cáscaras de naranja y limón (Freepik)

¿Las polillas son un peligro para la salud?

Tomislav Curkovic aseguró que “todas las polillas, por lo menos las que hay en Chile, no representan ningún riesgo en esa fase adulta, no te pueden hacer nada, no tienen manera de hacerlo".

"En la fase juvenil, cuando son cuncunas, sí, porque en la mayoría de las mariposas y las polillas, la dieta es herbívora. Entonces, comen plantas, raíces, follaje, frutos y en esa fase, a veces, son incluso plagas en la agricultura", agregó.

El académico sostiene que “no ha cambiado mucho la fauna que tenemos en nuestro país, salvo la introducción del chinche del arce (también inofensivos para humanos). Hay que tenerle atención, porque molestan cuando se meten a las casas, pero en realidad no representan un riesgo, a diferencia de las vinchucas, los zancudos y las pulgas", que succionan la sangre de mamíferos mediante una picadura.

Todo sobre Consejos hogar