Deficiencia de vitamina D: 6 síntomas que alertan que a tu cuerpo le falta este micronutriente

01 oct. 2023 - 13:30 hrs.

La vitamina D es vital para proteger y fortalecer nuestro sistema inmune, pero este micronutriente suele ser uno de los más deficientes entre la población del mundo, según la Organización Panamericana de la Salud.

El problema es denominado como hipovitaminosis D y puede acarrear varias afecciones en la salud, especialmente de tipo óseo, pues este elemento promueve la absorción del calcio, uno de los principales componentes de los huesos.

Según explican desde el portal especializado Healthline, mantener una buena cantidad de vitamina D en el cuerpo ayudaría a prevenir enfermedades como la diabetes, esclerosis múltiple, problemas al corazón o pérdida de masa ósea.

¿Por qué puedo tener deficiencia de vitamina D?

No es de extrañar que gran parte de la población en la actualidad tenga deficiencia de vitamina D, especialmente después de las cuarentenas asociadas al coronavirus.

Es que la causa más común para la falta de este micronutriente es la insuficiente exposición al sol que tiene la población hoy.

Si bien algunos alimentos pueden aportar vitamina D, esta puede ser generada naturalmente por la piel de los humanos, cuando se expone a la luz UV.

"Algunos expertos recomiendan que los brazos y las piernas, o la cara, los brazos y las manos, se expongan a la luz solar directa de 5 a 15 minutos, un mínimo de 3 veces a la semana", explican desde el portal médico Manual MSD.

Sin embargo, el mismo sitio también advierte que aumentar la exposición al sol, sin protección, eleva el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Desde el portal MedlinePlus añaden que existe un porcentaje de la población que no tendrá suficiente vitamina D no por la falta de exposición al sol o por la dieta, sino que porque su hígado o riñones no son capaces de convertir el nutriente en su forma activa, o por medicamentos que interfieren en esta función.

¿Cuáles son los síntomas de la deficiencia de vitamina D?

Los síntomas de la deficiencia de vitamina D pueden ser muy sutiles en personas de cualquier edad.

En Clínica Cleveland resumen las manifestaciones de la deficiencia alimentaria a:

Fatiga Dolor en los huesos Debilidad muscular Dolor en los músculos Calambres musculares Cambios de humor, similares a la depresión

En el caso de los niños y lactantes, la carencia de vitamina D en niveles extremos o por largos periodos puede resultar en raquitismo, por lo que sufren del ablandamiento y debilitamiento de sus huesos.

Desde Manual MSD detallan que los lactantes con raquitismo suelen presentar todo el cráneo blando, y cuando se trata de pequeños de un año, se identifica con las demoras que tienen en cerrar los huesos del cráneo o retraso para empezar a gatear.

Mientras mayor sea el niño, es más probable que el raquitismo provoque alteraciones en el crecimiento, como desviaciones en la curvatura de la espalda y piernas arqueadas.

Como esta deficiencia se puede prevenir o tratar, es importante consultar con los especialistas, como pediatras en el caso de los niños, para conocer el camino del tratamiento indicado.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

