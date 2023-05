¿Qué es la dismorfia corporal? El trastorno de salud mental que afecta a Megan Fox

21 may. 2023 - 11:00 hrs.

En una entrevista con Sports Illustrated, la conocida actriz estadounidense Megan Fox (37) reconoció tener dismorfia corporal, un trastorno en su salud mental que la afecta desde muy temprana edad.

"Tengo dismorfia corporal", fueron las palabras con las que comenzó la entrevista. "No me veo de la misma manera que otras personas", explicó a la revista.

Megan Fox / AFP

Según cree Fox, esto no sería el resultado del entorno en que creció, pues este es un problema que tiene desde muy pequeña, a pesar de venir de una familia religiosa (cristiana) en la que el cuerpo no era la principal prioridad.

"Nunca hubo un momento en mi vida en el que he amado mi cuerpo. Nunca lo hubo. Cuando era pequeña, tenía la obsesión de 'pero debería verme de esta manera', y por eso tenía conciencia de mi cuerpo tan joven", explicó.

¿Qué es la dismorfia corporal?

Este es un desorden que altera la percepción de tu cuerpo en general o un lugar específico. Es una alteración más parecida al trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) que a un desorden alimenticio.

Se define como las preocupaciones compulsivas sobre una o más de una porción de tu cuerpo que consideras como un defecto. Con el tiempo, estos pensamientos incontrolables pueden derivar en comportamientos compulsivos, como una especie de rutina.

Pude ser que te veas en cada superficie reflectante, que todas las noches analices o revientes los granitos de tu piel, pero estas rutinas suelen interferir con tu vida diaria.

Incluso, desde el portal de salud británico Mind, explican que en algunas ocasiones puede interrumpir tu vida personal o laboral.

Esto no significa que una persona sea vanidosa, y la psicóloga estadounidense, especialista en desórdenes de imagen corporal, Ann Kearny-Cooke, explica a The Washington Post que es un desorden "que no mejora por sí solo, y cuando no es tratado, puede empeorar con el tiempo".

¿Cómo puedo saber si tengo dismorfia corporal?

No existe una prueba específica para reconocer la dismorfia corporal, por lo que desde el Servicio de Salud Británico (NHS, por sus siglas en inglés) recomiendan que acudas a un especialista si es que sospechas que es tu caso.

Algunos de los comportamientos que pueden indicar que tienes dismorfia corporal, según la organización de salud británica, son:

Te preocupas mucho por una zona concreta de tu cuerpo (sobre todo la cara). Pasas mucho tiempo comparando tu aspecto con el de otras personas. Te miras mucho en el espejo o lo evitas por completo. Te esfuerzas mucho por disimular los "defectos", por ejemplo, pasando mucho tiempo peinándote, maquillándote o eligiendo la ropa. Te escarbas la piel para "alisarla".

