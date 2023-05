Un "libro" en Marte: ¿De dónde proviene el extraño descubrimiento del rover Curiosity?

El vehículo de la NASA, el rover Curiosity, continúa su travesía investigando los rincones de la superficie de Marte. El laboratorio sobre cuatro ruedas se encuentra en su día solar número 3.832 y actualmente recorre los alrededores de Aeolis Mons, una de las montañas del "planeta rojo".

Fue durante este recorrido que Curiosity logró capturar una inesperada imagen. Se trata de una extraña formación rocosa que, por su rectangular forma y rectos cortes, pareciera ser un gran libro abierto.

Primero que todo, los humanos podemos apreciar esta imagen como un libro gracias a la pareidolia, un fenómeno psicológico que permite reconocer patrones significativos en formaciones aleatorias y que, por ejemplo, nos permite ver caras en objetos inanimados.

Es la misma razón por la que previamente se han fotografiado sectores en la superficie de Marte, en los que se podría apreciar un "rostro".

Por otro lado, la roca en sí, un objeto que no mide más de 2,5 centímetros, según la información de la NASA, es el resultado de un largo proceso, muy parecido a lo que ocurre en la Tierra.

