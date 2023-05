¿Por qué los gatos aman tanto las cajas?

El fenómeno más conocido entre los dueños de los gatos es que aman las cajas. No importa qué tan chicas sean, si pueden entrar, se van a sentar y podrán pasar horas ahí.

Para todos, este comportamiento era un misterio sin resolver, pero ahora un estudio ciudadano sobre el comportamiento de los gatos domésticos tiene las respuestas. Fue durante plena pandemia que más de 500 hogares participaron de este trabajo.

Durante el estudio, los dueños de los gatos dibujaron una ilusión de cuadrado de Kanizsa en el suelo, el que da la sensación de que la forma está ahí sin necesidad de dibujarlo directamente.

Esta ilusión se logra dibujando cuatro círculos con ángulos de 90° cortados, que se pueden comparar con la figura de PacMan. La instrucción era utilizar los círculos para hacer diferentes figuras en el piso, además del cuadrado tradicional.

Después de 6 días de experimento, solo 30 dueños de felinos terminaron con la tarea. De ellos, 9 gatos eligieron constantemente sentarse en una de las formas. Y casi todos eligieron la ilusión del cuadrado, tanto como el cuadrado de verdad.

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC