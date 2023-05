Debería ir al podólogo: Este es el problema médico que podría tener Chris Pratt en los pies, según experto

10 may. 2023 - 11:05 hrs.

El 1 de mayo pasado, el día de la Met Gala, el actor estadounidense Chris Pratt compartió una foto en manera de broma. El protagonista de la saga "Guardianes de la Galaxia" publicó una fotografía de su dedo pequeño del pie, con la descripción: "Look de Met Gala".

Pero lo que comenzó como una broma, resultó ser casi un diagnóstico médico. Inmediatamente se puede ver que algo no anda bien con la uña del actor. Se ve descamada, de color amarilla y particularmente seca.

Ir a la siguiente nota

Para consultar, TMZ, el medio de farándula estadunidense, mostró la fotografía a un médico, quien entregó su opinión experta.

"Chris Pratt tiene un caso interesante de tinea unguium y sé que parece una locura, pero al fin y al cabo son hongos en las uñas de los pies", comentó el Dr. Brad Schaeffer, cirujano de pie y tobillo. "Diría que su caso no es muy severo, pero no he visto los otros dedos, solo mostró ese", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Pratt (@prattprattpratt)

La tinea unguium es un tipo de infección micótica (hongo) bastante frecuente que suele afectar a las uñas de los pies, pero también puede aparecer en las manos.

Según el portal My Health de la Universidad de California en San Diego, los hombres, adultos mayores, personas con diabetes, enfermedades vasculares periféricas, psoriasis o quienes tienen el sistema inmune debilitado, son aquellos que se ven más afectados.

¿Cómo puedo saber si tengo hongos?

Ciertos cambios en la uña pueden revelar que se tiene este hongo. Desde My Health listan los siguientes síntomas como las principales señales:

Engrosamiento de la uña. Uñas débiles. Se sienten más duras. Cambian su color, lo pierden, se ven más amarillas o café. Se ven irregulares, rizadas o distorsionadas. Se separa el lecho ungueal (se levanta y ya no está conectada a la piel abajo)

Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento puede incluir medicamentos, en forma de crema, pero en otras circunstancias, los médicos podrían decidir remover la uña de raíz, para que una nueva crezca libre del hongo.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud