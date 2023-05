Es "agotador": David Beckham revela nuevos detalles sobre su trastorno de salud mental en serie de Netflix

Nuevos detalles de la vida del ídolo David Beckham (48) serán revelados con el estreno en Netflix de un documental sobre su carrera. Según el exfutobolista, la serie documental mostrará detalles, hasta ahora desconocidos, pero también ahondará en aquello que ya conocemos del inglés.

Por ejemplo, se expondrá más sobre el trastorno obsesivo-compulsivo que ha dicho padecer previamente. Según explicó Beckham, esta condición puede ser “agotadora”, especialmente porque trata de mantener todos sus espacios muy limpios y ordenados.

"Cuando todo el mundo está en la cama, me pongo a limpiar las velas, enciendo las luces y me aseguro de que todo esté ordenado. Odio bajar por la mañana y que haya tazas y platos y, ya sabes, cuencos", dijo Beckham. "Recorto la cera de las velas. Limpio los cristales. Eso es lo que más odio, el humo del interior de las velas", añadió.

Esta no es la única manifestación que tendría Beckham, y en una entrevista con el canal ITV en 2006, explicó otras de sus compulsiones.

