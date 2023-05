"Estuve 16 días con hemorragia": Este es el complicado problema médico que reveló sufrir Belén Mora

03 may. 2023 - 11:00 hrs.

Un terrible momento médico vivió Belén Mora durante los últimos días. La comediante chilena actualizó de improvisto, y a través de un video en vivo de Instagram, sobre los problemas de salud que la han afectado durante ya varias semanas.

Es que no habría sido menor, pues Belén sufrió de dolores intensos y pasó más de 15 días con hemorragia después de desarrollar un quiste de cuerpo lúteo hemorrágico.

"Era un dolor insoportable. Aparte de eso, estuve 16 días con hemorragia", detalló en la transmisión en vivo. "No era menstruación, era hemorragia. Me sentaba a hacer pipí y me caía mucha sangre. Ahora tengo dolor, pero muy soportable, porque estoy con analgésicos", añadió.

¿Qué es un quiste de cuerpo lúteo hemorrágico?

Los quistes en los ovarios no son necesariamente un problema de salud. Más bien, se trata de una situación recurrente entre las mujeres en edad fértil y que en la mayoría de los casos no producen mayores síntomas.

Pero en algunas personas, estos sacos rellenos de fluidos se pueden reventar, desparramando sus contenidos hacia la cavidad pélvica o peritoneal, como a otras zonas.

Los cambios anormales en el folículo del ovario luego de la liberación de un óvulo pueden causar que la abertura de salida del óvulo se cierre. Se acumula líquido dentro del folículo y se desarrolla un quiste del cuerpo lúteo. #IJCSalud pic.twitter.com/CduupGKcG2 — IJCSalud (@ijc_salud) September 23, 2020

Cuando se produce la ruptura, aparecen síntomas como dolor severo, mareos, desmayos, náuseas y sangrado.

Según explican en Clínica Cleveland, deberías buscar asistencia médica si presentas estos malestares, pero lo más probable es que solo se recete descanso y analgésicos para aliviar el dolor.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

