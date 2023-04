Sería "potencialmente peligroso": Asteroide se acercará a la Tierra durante los primeros días de mayo

29 abr. 2023 - 19:00 hrs.

El inicio de un nuevo mes llegará también con el acercamiento a la Tierra de un asteroide recientemente descubierto por los expertos. Esta roca espacial cae en la categoría de "potencialmente peligroso", según los datos de la NASA.

¿Cuál es el asteroide?

Se trata de la roca espacial denominada 2023 HV. Por su nomenclatura, se sabe que esta fue descubierta durante este año, y tendría un diámetro aproximado de 15 metros, según estiman los expertos, por lo que se trata de una roca relativamente pequeña.

Actualmente se encuentra a más de 2 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta, pero su viaje por el espacio lo llevará a acercarse tanto a la Tierra como lo está la Luna.

¿Cuándo pasará cerca de la Tierra?

Según los datos publicados por el Laboratorio de Propulsión Jet de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés), será primero el 30 de abril la fecha en que el asteroide alcance la mayor cercanía con la Luna.

Luego, el camino de su órbita lo posicionará a 1.370.188 kilómetros del planeta Tierra para el 1 de mayo. Tras este acercamiento, el asteroide 2023 HV, no se volverá a cruzar con la órbita del planeta hasta el 15 de julio de 2044, según los cálculos de los científicos de la NASA.

¿Por qué es "potencialmente peligroso"?

Si bien, la agencia espacial ya no específica la peligrosidad de este tipo de eventos, las definiciones previamente establecidas indican que el paso de 2023 HV podría ser riesgoso para la Tierra.

Es que se define bajo esta categoría a todos los "asteroides que tengan más 140 metros de tamaño con órbitas que los acercan hasta 7,5 millones de kilómetros de la órbita de la Tierra en torno al Sol", según escribieron el JPL.

En este caso, si bien por tamaño no califica, la cercanía que tendrá la roca espacial con el planeta, lo vuelve uno de eventual riesgo. Ahora, esto no significa que llegará el fin del mundo con su paso, de hecho, se ha calculado que no habrá impactos de asteroides en la Tierra durante los próximos 100 años.

