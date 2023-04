"He estado tan acontecida": Este es el problema en el ojo que tuvo Cecilia Bolocco y por el que se sometió a una cirugía

26 abr. 2023 - 11:00 hrs.

"He estado tan acontecida", contó Cecilia Bolocco el martes por la noche durante una de sus rutinarias transmisiones en vivo por su cuenta de Instagram. Según contó la empresaria, en las últimas semanas tuvo que acudir varias veces a urgencias por diferentes problemas médicos.

Por un lado, tuvo que someterse a una pequeña cirugía por un orzuelo rebelde en el ojo derecho y, además, se cortó profundamente el dedo índice de su mano derecha.

Si bien, ninguno de estos hechos es particularmente complicado, el orzuelo en su ojo se volvió un problema más complejo de lo que suelen ser. Es que además de tardarse en sanar, su presencia interfirió con la grabación del comercial para el nuevo perfume de la marca de la Miss Universo de 1987.

¿Qué son los orzuelos?

Los orzuelos son dolorosos bultos que aparecen en el párpado, alrededor del ojo. Se trata de forúnculos similares a las espinillas, pues es una infección, por lo que la inflamación suele contener pus.

Estos aparecen por la obstrucción e infección en un folículo de las pestañas o en las glándulas sebáceas (Zeis) o sudoríparas (Moll) adyacentes.

En algunas ocasiones pueden presentarse como una complicación de la blefaritis, otro tipo de inflamación de los párpados.

Según el sitio Medical News Today, las personas que no se desmaquillan antes de dormir, quienes no se lavan bien las manos antes de tocarse los ojos, si usan cosméticos vencidos o no manipulan correctamente los lentes de contacto, están en mayor riesgo de desarrollarlos.

¿Cuándo debe ser operado?

En varios portales médicos se especifica que, por lo general, los orzuelos tienden a sanar por sí solos.

Probablemente habrás oído que con un anillo de oro lo podrías sanar más rápido, pero muchos expertos recomiendan aplicar compresas calientes o tibias en la zona, para ayudar con la inflamación y el malestar.

Si el orzuelo persiste en el tiempo, deberás acudir a un especialista que evaluará el mejor curso de tratamiento. En la mayoría de los casos este consiste en fármacos con corticoides o antibióticos, pero de continuar se debe realizar una pequeña cirugía.

Se trata de un procedimiento ambulatorio, explican desde Clínica Dávila, en el que con anestesia local se hace una pequeña incisión para drenar los contenidos del orzuelo.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

