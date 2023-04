"Es como si tu cuerpo estuviera con cemento": Esto es lo que provoca la enfermedad que sufre Paola Troncoso

23 abr. 2023 - 11:00 hrs.

La destacada actriz Paola Troncoso (49), quien se hizo conocida en programas humorísticos de Mega como "Morandé con Compañía", se refirió recientemente a la enfermedad que padece desde los 30 años.

En un programa de CHV, la intérprete se sinceró sobre lo difícil que ha sido vivir con fibromialgia debido a la hipersensibilidad que sufre a nivel corporal. "Hay días que te quema hasta la ropa, tu ropa se convierte en dolor", aseguró.

Asimismo, detalló que "el dolor es punzante, sientes que la articulación no te va a dar. Cuando estoy con crisis me duele todo el cuerpo. Es terrible porque no te puedes levantar, es como si tu cuerpo estuviera con cemento y tratas de mover un dedo y todo es dolor”.

¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor incontrolable en varias partes del cuerpo, acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Se trata de una enfermedad que afecta entre al 2 y 6% de la población, y las mujeres son quienes más la padecen.

En términos generales, quienes padecen fibromialgia perciben como dolorosos, estímulos que habitualmente no lo son. Según los expertos, esto se produce debido a una alteración en el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor.

Las causas que la generan son diversas y están relacionadas con varios factores que actúan en conjunto. Puede ser por genética, es decir, una condición hereditaria, o por infecciones, o traumas físicos o emocionales.

¿Cuáles son los síntomas?

Desde Clínica Mayo apuntan que en ocasiones los síntomas comienzan después de traumatismos físicos, cirugías, infecciones o estrés psicológico significativo. En otros casos, los síntomas se acumulan gradualmente con el tiempo, sin que exista un suceso desencadenante.

Los síntomas principales de la fibromialgia incluyen:

Dolor generalizado: es una molestia leve pero fastidiosa y constante, que dura varios meses. Para que se considere generalizado, el dolor debe darse en ambos lados del cuerpo, y arriba y abajo de la cintura.

es una molestia leve pero fastidiosa y constante, que dura varios meses. Para que se considere generalizado, el dolor debe darse en ambos lados del cuerpo, y arriba y abajo de la cintura. Fatiga: las personas que padecen fibromialgia con frecuencia se despiertan cansadas, aunque duerman las horas que necesitan. También se puede sufrir trastornos del sueño y el conocido "síndrome de las piernas inquietas".

las personas que padecen fibromialgia con frecuencia se despiertan cansadas, aunque duerman las horas que necesitan. También se puede sufrir trastornos del sueño y el conocido "síndrome de las piernas inquietas". Dificultades cognitivas: otro síntoma es la pérdida de concentración en tareas básicas, un síntoma comúnmente llamado "fibroniebla", el cual dificulta la capacidad de enfoque y atención.

¿Cómo se trata la fibromialgia?

No existe un tratamiento estándar para la fibromialgia, ya que depende de los síntomas y el caso de cada paciente. Por lo general, se administran medicamentos para el dolor, o antiinflamatorios, además de una terapia de kinesiología y psiquiatría, en el caso de que el paciente haya sufrido un trauma emocional o estrés.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

