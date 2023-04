Pon a prueba tu respiración: Este test podría indicar qué tan fuertes son tus pulmones

Un video en Twitter se ha vuelto viral, por ser el último test en poner a prueba tu respiración. La publicación fue hecha por un centro médico de la India y asegura ser un medidor de tu salud.

La prueba consiste en sostener la respiración por una cantidad de tiempo determinado, y la lógica indica que mientras más tiempo aguantes, más fuertes estarán tus pulmones.

En el video se señala que si alcanzas el nivel 2, o sea, que si evitas respirar durante unos 13 segundos, entonces tienes una capacidad normal, pero si lo sostienes a lo largo de 1 minuto y 15 segundos, entonces tendrías unos "súper pulmones".

Si bien desde el centro médico creador de la prueba no aclaran cómo aguantar la respiración puede ser un indicador de tu salud, esta capacidad se reduce si es que expones los pulmones a daños tempranos.

Los pulmones son órganos que se terminan de desarrollar entre los 20 y 25 años, y desde esta fecha en adelante comenzará su deterioro asociado con la edad. Pero cuando además no te ejercitas regularmente, fumas, te expones a polución y malas condiciones de aire, disminuye la capacidad.

"La mayoría de las personas puede sostener la respiración por 30 a 90 segundos sin mayor dificultad", explicó la terapeuta respiratoria de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios (AARC), Mandy De Vries, a Living Strong.

Esta habilidad se puede ver disminuida por contraer enfermedades, como el coronavirus, o condiciones pulmonares crónicas

"Las personas con mayor capacidad pulmonar suelen tener tasas más bajas de problemas respiratorios, como asma y bronquitis", añadió la experta.

Pero así como es una capacidad que puedes perder, también se puede trabajar. Para esto, desde el portal estadounidense recomiendan hacer ejercicios aeróbicos, como correr o nadar, practicar sostener la respiración, aprender a respirar desde el diafragma o visitar a un especialista.

Here is a quick and easy way to test the capacity of your lungs. Hold your breath and watch the red ball spin while you count the number of spins. The more number of spins you can hold your breath, better is the health of your lungs.#Lungs #LungTest #ExpertDoctor #Covid19 pic.twitter.com/i9x9zySljB