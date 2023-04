Cuidado con la melatonina: Experta advierte los posibles efectos secundarios de consumir esta hormona

09 abr. 2023 - 11:00 hrs.

La melatonina es una hormona que produce nuestro cuerpo de manera natural, gracias a que es secretada por la glándula pineal en el cerebro.

Nuestro organismo comienza a liberarla alrededor de las 4 de la tarde, y alcanza su nivel máximo después que el sol se pone, lo que nos hace sentir más cansados y con ganas de dormir.

Riesgos por su consumo

Hoy en día, muchas personas toman la melatonina en forma de cápsulas o gotas para poder combatir el insomnio y tener un mejor dormir. Sin embargo, según cifras del CITUC (Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica), desde el año 2018 las intoxicaciones por melatonina han ido en aumento, especialmente en población adolescente.

Por eso, es cada vez más importante seguir los consejos de los expertos en el tema, sobre el consumo adecuado de esta sustancia.

Al respecto, la pediatra de la Clínica Alemana, Dra. Katalina Bertrán, jefa de la unidad pediátrica de sueño, enfatizó la importancia de tomar melatonina bajo la supervisión de un médico. “Si la ingesta de esta hormona es con una dosis adecuada, un tiempo acotado y por indicación médica, no representa un problema”, indicó.

“Sin embargo, si bien los efectos secundarios no son graves, se pueden desarrollar dolores de cabeza y mareos, entre otros. Además, algunos pacientes no la toleran bien y tienen efectos contrarios que no les ayuda a conciliar el sueño”, advirtió la profesional.

Por otro lado, la experta de Clínica Alemana explicó que la melatonina es considerada un suplemento alimenticio en lugar de una hormona, por lo que es fácil de conseguir.

Además, pese a que recomendó que antes de consumir melatonina, el paciente consulte a un médico, en el caso de los menores fue más allá, recalcando que “a los niños menores de un año, por ningún motivo, se les debe administrar, sin antes consultar a un pediatra especializado en el tema”.

Higiene del sueño en niños

Más allá del consumo de melatonina, hay otros factores que se deben tener en cuenta para usar este suplemento de manera adecuada.

Sobre estos factores, la doctora Bertrán expresó que “cuando los pediatras o los especialistas en medicina del sueño indicamos la melatonina, es siempre en conjunto con higiene del sueño, ya que el consumo por sí solo no asegura un descanso reparador para el niño”.

La experta destacó la importancia de seguir los principios de la higiene del sueño, que incluyen dormir en una habitación oscura, fresca y silenciosa, evitar las pantallas durante una hora antes de acostarse y limitar su uso a una hora al día.

También es importante evitar alimentos pesados, bebidas con cafeína y comidas estimulantes en la noche. No hacer ejercicio extenuante ni activar a los niños antes de dormir. Además, utilizar objetos de transición para dormir, como chupetes para menores de un año o juguetes de apego para niños mayores.

Por último, la experta recomendó tomar el suplemento solamente en casos específicos y seleccionados, “idealmente durante un tiempo limitado, de ese modo también se educa al niño en términos de la higiene de sueño y se obtiene el mejor resultado”, sentenció.

