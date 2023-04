"Todo da miedo a los 56 años": El problema médico que sufrió Adam Sandler durante la filmación de su última película

07 abr. 2023 - 15:00 hrs.

Adam Sandler y Jennifer Aniston estrenaron una nueva película que promete ser una de las mejores comedias de la temporada, "Murder Mystery 2".

Durante las promociones del nuevo filme, el actor de 56 años reveló algunas de las vicisitudes a las que se enfrentaron durante el rodaje, especialmente por las escenas de acción.

El director de la película, Jeremy Garelick, comparó el trabajo de Sandler con las arriesgadas escenas de riesgo de Tom Cruise en la saga "Misión Imposible". Si bien, Sandler dijo no estar tras el trabajo de Cruise, sí reconoció el desgaste físico que estas tomas significaron.

"Todo da miedo a los 56 años", dijo Sandler. "Nunca sabes de qué demonios te vas a levantar. Estoy hecho polvo, tío. Me duele el cuerpo. Jennifer está en buena forma. No creía que necesitara ponerme en forma antes de la película, pero luego, cuando estábamos rodando, me dije: 'Debí haberme puesto en forma'", comentó a Variety el actor.

De hecho, después de pasar un par de escenas colgado de un arnés en otro rodaje, el actor debió ser sometido a una cirugía de reemplazo de cadera al poco tiempo de terminar de grabar esta película.

"Había hecho muchas películas seguidas. Hice 'Spaceman' y me colgaba del arnés todo el tiempo. No paraba de decir: 'Algo le pasa a mi cadera. Estoy en problemas'. Y luego, durante esta otra película, me dije: 'Sí, definitivamente tengo que hacerme una radiografía', y estábamos en problemas", comentó al medio de espectáculos.

¿Para qué se hace esta cirugía?

Fue en 2022 que Sandler se debió someter al procedimiento durante el cual se cambia un hueso dañado por una estructura de metal.

Durante ese periodo, el actor admitió sentir mucho dolor, el que incluso le impedía abrocharse los zapatos.

Las cirugías de cadera, también llamadas artroplastias, son un procedimiento durante el cual se remueve una porción o la totalidad del hueso de la cadera, para ser reemplazado por un implante de titanio.

Una artroplastia total de cadera es una cirugía paso por paso para reemplazar la esfera en la parte superior del fémur y la cavidad de la cadera (acetábulo).



Son bastante habituales en los pacientes de entre 60 y 80 años, explican desde el Servicio de Salud Británico, y son una alternativa que permite recuperar la movilidad y disminuir el dolor que pueden tener.

Estas son realizadas en personas que sufrieron lesiones, como fracturas, o por enfermedades como la artritis reumatoide, artritis séptica y trastornos que producen un crecimiento inusual de los huesos (displasias óseas)

