¿Qué es la Luna Rosa y cuándo se podrá ver?

Durante los primeros días de abril se podrá apreciar un evento astronómico con un nombre muy llamativo, la Luna Rosa. Esto ocurre anualmente y puede ser igual de bien observado tanto en el hemisferio norte y sur del globo.

Ir a la siguiente nota

Se conoce con este nombre a la luna llena del mes de abril, según las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica.

A pesar de ser denominada "rosa", el color del satélite no cambiará durante la noche y la asociación con el color no tiene un origen astronómico.

Según explican en Time and Date, se le llama Luna Rosa porque durante el mes de abril suelen florecer las flores silvestres phlox, conocidas por tener un vibrante color rosado.

#folklorethursday Some Native Americans called April the month of the 'Pink Moon' from the herb moss pink or wild ground phlox which is one of the earliest widespread flowers of the spring. pic.twitter.com/t1962L6hSC