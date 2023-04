"Me acabo de hacer dos biopsias": Este es el tipo de cáncer que podría volver a amenazar a Hugh Jackman

Hugh Jackman (54) informó a sus seguidores sobre su estado de salud. En un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que se le ve con un parche sobre la nariz, explicó que debió realizarse dos biopsias por sospecha de cáncer de piel.

"Me acabo de hacer dos biopsias", explicó en la publicación. Su dermatóloga detectó dos "cosas pequeñas que podrían ser o no ser [carcinoma] células basales", explicó el intérprete de "Wolverine".

El actor además urgió a sus seguidores a cuidarse la piel, ya que este tipo de enfermedad se puede prevenir con el uso de bloqueador.

"Por favor, usen protección solar, no merece la pena, por mucho que quieras broncearte. Créeme", comentó Jackman.

Cabe recordar que Hugh Jackman fue diagnosticado y tratado por cáncer previamente, en el año 2013, y desde entonces se ha sometido al menos a seis procedimientos.

Hace 10 años, Hugh Jackman debió ser operado luego de que su médico detectara un carcinoma de células basales en su nariz. Estas células son las que se encuentran justo bajo la primera capa de la piel o epidermis.

El carcinoma de células basales es uno de los tipos de cáncer de piel más comunes y suele aparecer en los puntos del cuerpo más expuestos al sol, como el rostro, cabeza y cuello.

Australian actor Hugh Jackman posted this photo to his Twitter and Instagram accounts in 2017 with a bandage on his nose and revealed he had recently undergone treatment for skin cancer — and not for the first time. His first skin cancer was removed in November 2013. pic.twitter.com/HLfVi0bOuC