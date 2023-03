Día Internacional de la Visibilidad Trans: El diccionario LGBTIQ+ para aprender a ser personas más inclusivas

31 mar. 2023 - 13:04 hrs.

Esta fecha se conmemora desde el año 2009 con el objetivo de visibilizar a la comunidad trans junto con denunciar la discriminación y violencia hacia quienes la integran.

Conocer estos conceptos contribuyen a que la población se eduque, no discrimine e incorpore acciones concretas en el conocimiento y enseñanza de la diversidad sexual. Así como también ayudan a brindar un sentido de pertenencia, ya que las personas al saber que hay otros/as que tienen los mismos tipos de atracción, genera en ellos seguridad, alivio y una mejor relación con el entorno.

Juan Cristóbal Concha, psicólogo especialista en diversidad sexual, detalla el ABC de los conceptos y su significado:

1.- Cisgénero: Persona conforme con el género asignado al nacer. A todos se nos asigna un género (hombre-mujer) en función de nuestro sexo biológico (macho XY - mujer XX), y hay personas (la gran mayoría) que sienten conformidad con esa asignación, por lo que serían personas cisgénero (hombres cisgénero y mujeres cisgénero).

Ejemplo: Todos los presidentes de Chile son y han sido personas cisgénero, Gabriel Boric y Sebastián Piñera son hombres cisgénero, mientras que Michelle Bachelet es una mujer cisgénero.

2-Trans binarias: Persona que no está conforme con el género asignado al nacer, por lo que debe transitar del género asignado al género sentido. Aquí hablamos de hombres trans (personas que transitaron del género femenino al género masculino) y de mujeres trans (personas que transitaron del género masculino al femenino).

Ejemplos: Daniela Vega, Elliot Page, Miss España Ángela Ponce, etc.

3-Trans no binarias: Al igual que una persona trans binaria, las personas no binarias son personas que no están conformes con el género asignado al nacer, sin embargo, y a diferencia de las personas trans binarias, transitan de un género asignado binario (hombre o mujer) a un género sentido no binario, considerando que el género es un gran espectro entre varios géneros y no es algo binario que se queda solo en lo hombre-mujer.

Ejemplos: Sam Smith, Demi Lovato.

4-Transformista: Es aquella persona que hace la transición sólo en espacios de espectáculos y shows. Puede ser una persona cisgénero, transgénero o género no binario.

Ejemplo: RuPaul, La Botota.

5-Travesti: Generalmente es una persona cisgénero, sin embargo, en ciertos momentos, más íntimos y privados, hace la transición hacia otro género.

Además:

6- ¿Por qué ya no se usa el término “transexual”?: Es común que se hagan diferencias entre personas transgénero y transexual, siendo la persona transgénero aquella que no se ha sometido a cirugías y la persona transexual la que ya se sometió a cirugías y hormonación. Sin embargo, Juan Cristóbal Concha afirma que esta diferenciación no se hace y que solo se utiliza el término “trans”. “Esta diferenciación genera la idea de que toda persona trans quiere someterse a cirugía o de que toda persona trans siente que está ´en un cuerpo equivocado´ cuando eso no es necesariamente así”. Explica el psicólogo.

7- ¿Cómo te gustaría que te dijera?: Los pronombres son aquellos términos que se emplean para referirnos a una persona sin emplear su nombre. Los más comunes son “él” (usualmente para referirse a personas que se identifican como hombres), “ella” (comúnmente para referirse a personas que se identifican como mujeres), y “elle” (usualmente para referirse a personas que se identifican como no binarias). “Se tiende a pensar que son algo exclusivamente de las personas trans, cuando todas las personas tenemos pronombres. Por lo que preguntar: “cómo te gustaría que yo te dijera?” o “¿cuáles son tus pronombres?”, nos hace ser personas inclusivas, debido a que estamos valorando y privilegiando la identidad de la persona por cómo se ve”. Recomienda el psicólogo LGBTIQ+.

Los desafíos pendientes

Juan Cristóbal Concha afirma que, si bien en Chile existe la Ley de Identidad de Género, esta ley solo está suscrita para personas trans mayores de 14 años, dejando fuera a todos los niños/as trans menores de 13 años que necesitan hacer el cambio de nombre registral.

Además, hace un llamado a que las autoridades consideren que las personas trans no tienen el mismo acceso a servicios básicos de salud, vivienda, ni trabajo, producto del estigma al que muchas veces se ven enfrentados en todas estas áreas. Por lo que las políticas públicas deberían apuntar a capacitar y sensibilizar a los diversos sistemas encargados de brindar bienestar en un trato digno, inclusivo y especializado en personas trans.