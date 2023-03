"Me tengo que operar": Esta es la molesta afección por la que Fran Conserva deberá entrar a pabellón

29 mar. 2023 - 11:00 hrs.

Mientras la conductora de televisión Claudia Conserva está bajo tratamiento médico debido a un cáncer de mama, su hermana Francesca reveló que también ha tenido problemas de salud durante el último tiempo.

De hecho, en las próximas semanas la panelista del programa "MILF" deberá someterse a una cirugía que pondrá fin a los malestares que la aquejan. "Me tengo que operar, ya que tengo un problema de reflujo muy grave", contó en televisión.

En este sentido, Francesca detalló a sus compañeras de espacio que "todo lo que como me cae mal, entonces, soy gorda de papas y tallarines, que es lo que menos me da reflujo. Me gustaría comer una longaniza rica con ají, pero no puedo".

Fran Conserva. Instagram.

¿Por qué necesita cirugía?

Una de las afecciones estomacales más comunes y molestas es el reflujo gástrico, que se produce cuando el ácido del estómago sube hacia el esófago, irritando su revestimiento.

Si bien esto puede ocurrir una vez por semana, también hay casos de personas como Francesca que presentan los síntomas con mayor frecuencia. En ambos casos la sensación es bastante incómoda. Si esta situación se vuelve recurrente o severa, podrías estar sufriendo de reflujo gastroesofágico (ERGE).

Según el portal Mayo Clinic, la cirugía antirreflujo permite tratar el ERGE a través de un procedimiento que se denomina funduplicatura de Nissen. Este consiste en que el cirujano envuelve la parte superior del estómago alrededor de la parte inferior del esófago. Así se refuerza el esfínter esofágico para que haya menos probabilidad de que el ácido vuelva al esófago.

Funduplicatura de Nissen. Mayo Clinic

Cómo identificar el ERGE

Las manifestaciones de esta condición pueden incluir tos seca, síntomas de asma o problemas para tragar. De igual manera, la persona con reflujo gastroesofágico suele presentar:

Una sensación de ardor en el pecho (acidez estomacal), que suele sentirse después de comer y que puede empeorar a la noche o al estar acostado

Retroceso de ácido (regurgitación) de alimentos o de líquidos agrios

Dolor de pecho o en la parte alta del abdomen

Sensación de nudo en la garganta

Inflamación de las cuerdas vocales (laringitis)

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

