¿Por qué se dobla tanto el dedo de Pedro Pascal? Fanáticos notaron la extraña característica del actor chileno

El actor chileno favorito de todo el mundo, Pedro Pascal (47), despertó la curiosidad de varios de sus fanáticos.

Esta vez no fue por algún detalle de su actuación en la serie que protagoniza, ni fue por su natural encanto o carisma, como el que mostró mientras presentó un premio en los Oscar. En esta ocasión se trata de una particular característica física suya que fue descubierta por detallistas espectadores de la serie "The Last of Us" de HBO.

Luego de analizar la captura de una de las escenas, notaron la extraña forma que toma el pulgar de Pedro Pascal cuando el actor se apoya sobre este. Su dedo alcanza a formar un casi perfecto ángulo de 90°, pero en la dirección contraria al movimiento habitual de la articulación.

¿Por qué se le ve el dedo así?

Probablemente, no es la primera persona que conoces o en la que has visto esta característica física, a la que se le conoce como dedo de hitchhiker (palabra en inglés para describir a quienes piden un aventón en la autopista), pero quizás simplemente lo ubicas como hiperlaxitud de las articulaciones.

Quienes poseen este atributo tienen tejidos muy flexibles que le permiten un rango de movimiento mayor al del promedio. En el caso específico del pulgar, este se puede doblar ampliamente hacia atrás sin sufrir daño o dolor.

"Si puede mover la articulación del pulgar hacia atrás más de 50 grados, es posible que tenga pulgar de hitchhiker", detallaron desde Clínica Cleveland.

¿Qué lo produce?

Los primeros estudios revelaron que esta es una característica genética heredada. Según una investigación en 1953, este es un rasgo poco habitual, por lo tanto, recesivo.

Pero también esta particularidad podría presentarse como síntoma de algunas condiciones, según describen desde WebMD. Algunas de estas, son:

Displasia diastrófica.

Trastornos del espectro de la hipermovilidad.

Artritis reumatoide.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

